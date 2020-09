Un candidat la Primăria Sectorului 5 acuză fraude grosolane la vot. Cere organizarea unor noi alegeri!

Lucian Iliescu cere anularea alegerilor și organizarea unui nou scrutin.

”Am atras atentia oficial Ministerului de Interne in data de 25.09.2020 sā previnā traficarea voturilor. Procesul de votare in Sectorul 5 a fost fraudat grosolan si cu bunā stiinta de catre candidatii stāngii care s-au bātut in cumpararea de voturi.

Nu asta e Romania!!!

Nu pot sā cred cā imi cresc copiii intr-un astfel de oras!!!”, a scris Iliescu Catalin Lucian, candidat la Primăria Sectorului 5, pe pagina sa de Facebook.

”Mare diferentă dintre votul zonei Kogalniceanu si zona Ferentari!!!

Cartierul Ferentari:

O strada a votat cu un candidat iar cealalta cu altul. Fiecare a avut ,,proiectul’’lui pe strada respectiva!!! De exemplu:

Pe Strada Amurgului (,,ghetouri’’) la Sectia Votare 888 ,,au acceptat’’ proiectul Piedone (42.4% - 173 voturi pe cand Vanghelie a luat 9.07 % - 37 voturi iar pe strada vecinā Piatra Alba la Sectia Votare 889 ,,au acceptat’’ proiectul Vanghelie (39.57% - 148 voturi pe cand Piedone a luat 22.99% - 86 voturi). Si lista poate continua!!!

Intreb pentru cativa vecini de-ai mei cum sā le explic ,,proiectele’’ ca sa le inteleagā!!

Umblā in tot sectorul vorba cā s-au dat bani intre 200 si 500 ron/vot. TRIST!!

In zona scolii 127 din str. Muntii Carpati (Targul Pucheni) s-au distribuit anterior votului ,,proiecte’’ constand in zahar, ulei, faina si 100 lei pentru ,,studiu de fezabilitate al proiectului’’

Clanurile interlope asteaptā aceste alegeri pentru a-si rotunji veniturile ilicite iar noi stam si ne uitam cum ne sfidează si ne decid soarta din patru in patru ani.

Toate acestea se intampla cu largul concurs al unor candidati care azi s-au trezit primari peste noapte”, a mai scris Iliescu Catalin Lucian.

