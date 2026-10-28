Scandalul pe buget se mută în Parlament. AUR și USR îi cheamă pe Luca Niculescu și Alexandru Nazare să dea explicații

AUR și USR i-au chemat pe Luca Niculescu și Alexandru Nazare în Parlament, să explice situația deficitului bugetar. Foto: Guvernul României via Facebook

Grupul USR din Camera Deputaţilor a depus miercuri la Biroul Permanent o solicitare în care reclamă prezența ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, la "Ora Guvernului", în data de 2 noiembrie. Potrivit USR, Ministrul Finanţelor ar urma să explice în faţa parlamentarilor diferenţele dintre execuţia bugetară reală şi noile cifre invocate de PSD.

"Datele oficiale ale Ministerului Finanţelor arată că deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB (sau 78,52 miliarde de lei) după primele nouă luni din 2026, comparativ cu 5,35% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, conducerea PSD susţine acum că ar fi descoperit cifre noi, pe care chiar ministrul propus şi votat de ei le-ar fi ţinut secrete. Preşedintele PSD recunoaşte practic că a făcut un program de guvernare fără să aibă cifrele şi că a deschis pentru prima dată 'excelul' (fișierul de calcul tabelar, n.r.) la o zi după votul din Parlament", susține USR în solicitarea depusă la conducerea Camerei.

Liderul deputaţilor USR, Diana Stoica, subliniază că discuţia pe această temă nu potae fi purtată "pe Facebook".



"Discuţia aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmuleţe să-şi construiască imaginea partidului care munceşte, dar nu izbândeşte. Pentru că nu au soluţii, inventează acum cifre pe care, spun ei, le-ar fi ascuns chiar ministrul pe care l-au ales şi l-au votat. Ori au ales prost, ori mint, ori ambele", a declarat Diana Stoica.



"După un an şi jumătate de efort pentru a scoate România din criză, după patru evaluări în care am scăpat de ratingul de junk, după ce am salvat cât mai multe reforme din PNRR şi am început să oprim risipa şi corupţia, nu vom permite ca toate acestea să fie irosite sub o perdea de minciuni", a spus, la rândul său, deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci.

AUR vrea să vină premierul Luca Niculescu în Parlament, să explice deficitul bugetar

Și AUR vrea ca Guvernul să explice Parlamentului reală a deficitului bugetar. În acest sens, grupul AUR din Camera Deputaților a anunțat că îl cheamă pe premierul Luca Niculescu la "Ora prim-ministrului", în data de 2 noiembrie 2026

"Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești", susține AUR.

Scandal în Guvernul Niculescu. PSD amenință că va bloca rectificarea și îi cere lui Nazare să explice situația lăsată de Bolojan

Social-democrații amenință că nu vor susține nicio rectificare bugetară până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului României, arată surse Antena 3 CNN.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iar în urma discuției a reieșit că statul are de acoperit plăți restante și cheltuieli de zeci de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

Conform informațiilor obținute pe surse, s-ar fi conturat următoarea situație:

5 miliarde de lei reprezintă plăți în așteptare pentru concediile medicale

15 miliarde de lei reprezintă lucrări executate, dar încă nefacturate

5 miliarde de lei sunt necesare pentru plăți către magistrați

10-12 miliarde de lei ar fi necesare pentru funcționarea statului până la sfârșitul anului.

La acestea sume se adaugă aproximativ 40 de miliarde de lei ținând de construcția bugetului pe 2026. Bugetul pe anul în curs a fost construit pe o creștere economică de peste 2,1%, însă datele prezentate în discuțiile de marți indică o contracție economică anuală de 0,7%. Diferența dintre estimările inițiale și evoluția economiei pune presiune suplimentară pe finanțele statului.

In urma discuției, Grindeanu i-a cerut ministrului Finanțelor să iasă public și să explice situația la zi a bugetului, inclusiv problemele financiare rămase după guvernarea lui Ilie Bolojan.

Social-democrații insistă ca această prezentare să aibă loc înainte de adoptarea rectificării bugetare. În caz contrar, PSD amenință că va refuza rectificarea.