Variantele finale pentru creşterea pensiilor. Anunţul făcut de Marcel Ciolacu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că procentele care se au în vedere pentru creşterea pensiilor sunt de 15%-16% şi 10% şi încă nu s-a ajuns la o concluzie.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Totodată, şeful PSD accentuează ideea că el nu este de acord ca toate pensiile să crească la fel, adică o pensie de 1.800 să se majoreze cu 270 de lei, iar o pensie de 1.800 de lei să primească 2.700 de lei.

"La pensii, am rămas la nivelul discuției de procente: 15%-16%-10%. Eu reprezint un partid social democrat, îmi cer scuze, am altă abordare.

Nu pot accepta ca o pensie de 1800 de lei să se mărească cu 270 de lei și o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2700 de lei, mai exact de 10 ori față de cel cu pensia de 1800 de lei.

Stabilim anvelopa și venim și avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari.

Marcel Ciolacu: "Eu am o obligație, ca lider al PSD, să am grijă de cei cu venituri sub 4000 de lei"

E foarte simplu să facem ca pe timpul lui Ceaușescu, un paușal și să punem pe toată lumea la egalitate. Nu este corect.

Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă Partidul Social Democrat. Eu am o obligație, ca lider al Partidului Social Democrat, să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, sub 4000 de lei.

Cu toții trebuie să trecem această perioadă complicată, dacă se numește echitate socială", a declarat, miercuri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

"Pensiile nu cresc în același procent pentru toată lumea", a anunţat, în urmă cu câteva zile ministrul Marius Budăi.

"Ca să înțeleagă toată lumea, pensiile nu se majorează în același procent pentru toată lumea. Pensiile cuprind în interiorul lor puncte de pensie și noi majorăm valoarea punctelor de pensie, valoarea punctului de pensie, așa cum este și legal și constituțional. Deci nu majorăm același procent.

Eu sunt susținătorul unei majorări pentru toată lumea, pentru că toți au contribuit, unii mai mult, alţii mai puțin, dar trebuie, de altfel să fim și conștienți de perioada grea pe care o traversează întreaga lume, nu numai România, acum să sprijinim categoriile vulnerabile. Practic, trebuie să facem tot posibilul să nu lăsăm pe mine la marginea societății", a punctat ministrul Muncii, Marius Budăi.

În timp ce PSD vrea bani mai mulţi pentru cei cu venituri mici, PNL vrea o creştere cu 15% a tuturor pensiilor, fără ajutoare pentru cei cu venituri mici.

PSD şi PNL nu se înţeleg pe creşterea pensiilor: acum, ultimul procent vehiculat de PSD este de 11,92%.

Varianta PSD pentru creşterea pensiillor

- creştere pensii: 11,92%

- ajutor one off: să crească numărul beneficiarilor

- pensie + ajutor să nu depăşească 4.000 de lei

Varianta PNL pentru creşterea pensiillor

- creştere pensie: 15%

- fără ajutor one off.