Mai mult, senatorul ALDE susține că alegerile anticipate nu reprezintă altceva decât o fugă de răspundere a guvernului liberal, iar ALDE nu dorește ”să alimenteze” așa ceva.

”Eu cred că această convocare trebuia făcută după ce aveam pronunțarea CCR pentru că un aviz negativ al CCR întoarce toată procedura. Așadar, normal era să așteptăm decizia CCR. Asta e principalul motiv pentru care noi lipsim de la ședință. În ultima vreme am asistat la tot felul de forțări ale legii și nu vrem să mai fim părtași la așa ceva”, a spus senatorul ALDE Varujan Vosganian.

”Până când CCR nu se pronunță, Parlamentul nu ar trebui să fie convocat pentru a vota învestirea Guvernului. Aceasta este decizia ALDE”, a mai spus senatorul ALDE.

”În plus, pentru noi, care am participat la învestirea Cabinetului Orban în noiembrie, tocmai pentru a nu fi alegeri anticipate, tot ce se întâmplă acum e o încălcare flagrantă a acordului pe care l-am făcut cu PNL. Și ni se pare că alegerile anticipate sunt o fugă de răspundere a guvernării liberale în fața provocărilor pe care le are. Nu are niciun rost ca noi să alimentăm această fugă de răspundere”, a mai spus Varujan Vosganian.