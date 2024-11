Vasile Blaga: „Niciunul dintre primarii noştri nu are voie să nu câştige alegerile pentru domnul Ciucă”

Vasile Blaga. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu

Vasile Blaga, vicepreşedinte al PNL, le-a spus primarilor partidului, la o întâlnire regională care are loc la Timişoara, că „nu au voie” să nu câştige alegerile pentru Nicolae Ciucă în comunităţile lor.

„Cea mai importantă bătălie este primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie, restul sunt legate de aceste alegeri. Niciunul dintre primarii noştri nu are voie să nu câştige alegerile pentru domnul Ciucă la el în colectivitate. Şi le veţi câştiga”, a afirmat Vasile Blaga.

„Bătăliile care urmează sunt cele mai dificile din ultimii ani, Luptăm pe trei fronturi: împotriva PSD-ului, dar asta nu e o noutate, de 30 de ani luptăm cu PSD-ul, dar luptăm şi cu fraţii lor suveranişti de la AUR şi luptăm şi cu o serie de partide înghesuite în zona dreptei, unii le spun de dreapta, dar când le citeşti ideologia parcă-s fraţi cu Marx. (...)

Cea mai importantă bătălie este primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie, restul sunt legate de aceste alegeri. Niciunul dintre primarii noştri nu are voie să nu câştige alegerile pentru domnul Ciucă la el în colectivitate. Şi le veţi câştiga”, a afirmat Vasile Blaga, sâmbătă, la întâlnirea regională a PNL care are loc la Timişoara.

El spune că prezenţa în număr mare a liberalilor infirmă speculaţiile conform cărora PNL nu se mobilizează şi nu îl sprijină pe Nicolae Ciucă în cursa pentru funcţia supremă în stat.

Vasile Blaga l-a descris pe Ciucă drept un om despre care „ştim că şi-a terminat liceul, nu sunt aici lucruri de neînţeles” şi despre care nu se poate spune că „are apartament la Nordis” sau şi-a făcut vacanţele pe banii celor de la Nordis.

„Şi, lucru rar la preşedinţia României, chiar este familist. Nu am putut să cred că o să ajungem în situaţia în care să numărăm familiştii dintre candidaţii care sunt la preşedinţia Românei”, a adăugat Blaga.

Șefii PNL s-au întâlnit la Timișoara

Liderii PNL s-au întrecut în laude pentru Nicolae Ciucă.

„Nicolae Ciucă este un adevărat om de stat. Are pregătirea pentru a duce România înainte, are o viziune internațională”, a declarat Marcel Vela, fost ministru de interne în guvernul Orban.

„Un pensionar întâlnit în campania electorală mi-a spus: Nicolae Ciucă este ultimul adăpost înaintea furtunii, pentru că generalul Ciucă știe să păstreze pacea.

Am văzut în acești ani politicieni și lideri pricepuți, dar Nicolae Ciucă este mai mult decât un politician serios și un lider înțelept. Este un adevărat om de stat. Are pregătirea pentru a duce România înainte, are o viziune internațională.

Oamenii îmi spun că votează Nicolae Ciucă. România are nevoie de Nicolae Ciucă. Iar Nicolae Ciucă are nevoie de Partidul Național Liberal. Să ne mobilizăm în ziua votului, să luptăm pentru România. România are nevoie de fiecare dintre noi, să luptăm pentru viitorul ei. Are nevoie de Nicolae Ciucă.

„Nicolae Ciucă nu luptă pentru un fotoliu confortabil la Cotroceni, luptă pentru țara noastră și trebuie să fie sprijinit de noi”, a declarat și Gheorghe Falcă.

„Suntem aici, în orașul care și-a câștigat libertatea cu sânge. Am cerut alegeri libere, astăzi avem puterea. Putem alege un om pentru o Românie sigură

Așa cum n-am vrut să trăiesc în spatele lui Ion Iliescu, așa nu vreau să trăiesc în spatele lui Ciolacu, Stănescu sau Tudose. Nu vreau să-l facem mare pe Simion

Atunci când spui Nicolae Ciucă, spui un om harnic și devotat. Acest om nu luptă pentru un fotoliu confortabil la Cotroceni, luptă pentru țara noastră și trebuie să fie sprijinit de noi. Ciucă președinte! Oameni buni, în noiembrie și decembrie, veți fi victorioși”, a spus Falcă