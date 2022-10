Victor Negrescu a luat legătură cu europarlamentarii care nu au votat rezoluţia pentru România: "Le-am explicat de ce România merită în spaţiul Schengen"

Cu toate că am avut un vot covârşitor, în plenul Parlamentului European, pentru aderarea României la spaţiul Schengen, au existat inițial 49 de voturi împotrivă și 43 de abțineri, mai ales din partea grupurilor extremiste, dar și din partea unor eurodeputați din partidele pro-europene PPE, Renew sau Verzi. În acest context, am contactat deja fiecare eurodeputat pro-european care a exprimat reticențe, pentru a le explica de ce România merită în spațiul Schengen, ca să înțeleg motivația din spatele deciziei lor și să îi conving să își schimbe inclusiv votul dat în plenul legislativul european. Deja am convins un eurodeputat care mi-a scris că şi-a schimbat votul în favoarea României. Vom lupta până la capăt pentru acordarea unui vot pozitiv pentru România, în Consiliu, pe 8 decembrie. Invit eurodeputații din toate partidele politice să procedeze similar și să insiste pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen.