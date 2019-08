Victor Ponta, atac la Mihai Fifor: Preferă să fie bodyguardul lui Dăncilă

Fostul premier Victor Ponta îl atacă pe noul vicepremier, Mihai Fifor, despre care spune că s-a transformat în bodyguardul premierului Viorica Dăncilă.

"Probleme mari cu traficul pe sosele? Cozi de km la toate vamile si punctele de trecere a frontierei? Violatori si criminali pe strada? Nu raspunde nimeni la 112? Nu incercati sa vorbiti despre aceste probleme cu Ministrul de Interne - este foarte ocupat!!!???

Cat timp am fost Prim Ministru stiam ca orice urgenta apare este Ministrul de Interne la birou si pot sa ii dau sarcina sa intervina! Nu l-am acceptat niciodata sa piarda timpul langa mine in vizite politice . Poate am gresit eu ...

Serios - cand Mihai Fifor a venit in locul “Duamnei” Carmen Dan am spus ca e o schimbare in bine si o sa avem, in sfarsit, un Ministru la o institutie atat de importanta! Constat cu mare amaraciune ca Mihai prefera sa fie bodyguard! Nu ma asteptam de la “Duamna” Veorica sa isi dea seama ca locul lui este in alta parte - dar de la el ma asteptam ! Am gresit?", a scris Victor Ponta pe Facebook.