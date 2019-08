Victor Ponta, despre o moțiune de cenzură a PNL: Orban face un joc ascuns, ieșind cumva să o sprijine pe Dăncilă

Liderul PNL, Ludovic Orban, 'face un joc ascuns', 'ieşind cumva să o sprijine pe Viorica Dăncilă', a afirmat, luni, liderul PRO România, Victor Ponta, care s-a referit la anunţul privind depunerea unei moţiuni de cenzură de către liberali.



"Cred că domnul Orban ori face un joc ascuns pe care nu-l înţelegm noi, are vreun blat ceva, ori a vorbit aiurea. De ce să faci moţiune de cenzură, din moment ce Guvernul trebuie să vină să ceară votul pentru restructurare? (...) 45 de zile - timp în care trebuie să vină pentru vot. Dacă au 234 de voturi - nu de la PRO România -, pot să continue. Poate fac o restructurare atât de bună, încât o să ne convingă şi o să-i susţinem. Domnul Orban, din câte ştiu eu, nici nu e parlamentar. Cred că a ieşit cumva, aşa, s-o sprijine pe doamna Dăncilă şi nu înţeleg de ce", a afirmat Ponta la Parlament.



El a adăugat că PRO România va discuta ce atitudine va aborda în privinţa unei moţiuni de cenzură "la acel moment".



"Noi ne-am făcut de râs, practic, alături de PNL în sesiunile anterioare, când au depus moţiuni şi nu voiau să treacă moţiunea. Ei le făceau aşa, pentru dumneavoastră, să se facă că fac opoziţie, dar USR zicea că ei nu vor la guvernare, că PNL n-au guvern. Nu ştiu ce face PNL-ul, e treaba lui", a susţinut Victor Ponta.



Parlamentarii Partidului Naţional Liberal vor depune o moţiune de cenzură, a anunţat, luni, liderul formaţiunii, Ludovic Orban.



"Am luat decizia depunerii unei moţiuni de cenzură, cu atât mai mult cu cât este din ce în ce mai probabilă destrămarea coaliţiei de guvernare şi retragerea unui partid din coaliţia de guvernare. Am decis să demarăm imediat procedurile (...) şi am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL - n.r.) să demareze consultări cu liderii grupurilor parlamentare din Parlament, mai puţin grupurile PSD", a afirmat Orban la finalul unei şedinţe a conducerii PNL.