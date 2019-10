Viorica Dăncilă îl sfidează pe Liviu Dragnea: „Vă garantez că de fiecare dată am respectat legea. Nu mi-e frică”

Foto: Agerpres

Premierul demis Viorica Dăncilă a afirmat că niciodată nu a încălcat legea.



„Nu înţeleg de ce toţi şi-au ales ca ţintă o femeie-premier, nu înţeleg de ce acest lucru, dar vreau să le spun tuturor că nu am nicio problemă cu legea, nu-mi e frică de niciun control, pentru că nu am greşit niciodată din punct de vedere legal, nu am încălcat Constituţia, aşa cum o fac alţii, şi că voi răspunde la toate acuzaţiile pe care mi le aduc cu foarte multă deschidere. Cred că şi-au propus toţi să aibă o singură ţintă - un om care efectiv a muncit pentru această ţară”, a spus Viorica Dăncilă, duminică, întrebată despre acţiunea fostului preşedinte al PSD Liviu Dragnea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene vizavi de anumite fraude pe care le-ar fi făcut în perioada când era europarlamentar.



Ea a spus că a respectat de fiecare dată legea. „Bine, la şapte care sunt împotriva mea, al optulea parcă nici nu mai contează. Eu vă garantez că de fiecare dată am respectat legea. Nu mi-aş fi permis să fac aşa ceva, iar, dacă exista o mai bună informare şi oricare dintre europarlamentari pot să confirme acest lucru, nimeni nu poate să direcţioneze banii către un angajat, pentru că aceştia sunt direcţionaţi direct de Parlamentul European, europarlamentarul nu are cum să facă acest lucru. Sunt vreo cinci sau şase firme care pot gestiona această direcţionare a fondurilor şi întâi achită toate obligaţiile către stat şi pe urmă merge la cel care beneficiază de acest contract de angajare cu europarlamentarul. Am toate documentele, nu-mi este frică. Îmi este frică doar de Dumnezeu şi de măsurile împotriva românilor care vor să le ia aceşti oameni”, a explicat Dăncilă.

