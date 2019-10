Viorica Dăncilă: Îmi doresc ca acest blocaj generat de preşedintele Iohannis să se încheie cât mai repede. Îi solicit să desemneze un premier

Viorica Dăncilă face apel la preşedintele Klaus Iohannis să-şi îndeplinească atribuţiile şi să desemneze cât mai repede un nou prim-ministru.

"Această alianţă a austerităţii, care a pus la cale moţiunea de cenzură, să nu ajungă să facă României răul de care este în stare. Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat ţara, lăsând-o fără viziune şi fără un program de guvernare. Sunt un om politic responsabil şi îmi doresc stabilitate şi bine atât pentru oameni, cât şi pentru ţară. Îmi doresc ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede pentru că acest blocaj generat de preşedintele Iohannis durează de prea mult timp şi afectează România. Îi solicit preşedintelui să-şi îndeplinească atribuţiile şi să desemnze cât mai rapid un premier care să se prezinte în faţa Parlamentului cu un cabinet de miniştri şi un program de guvernare", a spus Dăncilă.

Discursul integral al Vioricăi Dăncilă:

"Bună ziua, tuturor,

Dragi români,

➢ Încep această ședință de Guvern prin a vă mulțumi pentru încrederea acordată.

➢ Vă asigur că Partidul Social Democrat își va continua lupta pentru dumneavoastră, își va urmări proiectul pentru țară și va lupta, în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru ca această alianță a austerității și a oportunismului care a pus la cale moțiunea de cenzură să nu ajungă să facă României răul de care este în stare.

➢ Este datoria noastră să limităm efectele devastatoare ale haosului în care Klaus Iohannis a aruncat țara lăsând-o fără viziune și program de guvernare, fără guvern stabil.

➢ Sunt un om politic responsabil, îmi doresc stabilitate și bine pentru oameni și pentru țară.

➢ Îmi doresc ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede pentru că acest blocaj generat de președintele Iohannis durează de prea mult timp și afectează România

➢ Așadar, îi solicit președintelui să își îndeplinească atribuțiile și să desemneze cât mai rapid un premier, care să se prezinte în fața Parlamentului cu un cabinet de miniștri și un program de guvernare.



Doamnelor și domnilor miniștri,

Dragi colegi,

➢ Vă mulțumesc pentru modul în care v-ați implicat în punerea în aplicare a programului de guvernare, pentru toată munca pe care, împreună, am depus-o pentru buna guvernare a țării.

➢ Indiferent de minciunile și propaganda partidelor de dreapta, am avut o guvernare cu rezultate bune pentru români, una dintre cele mai eficiente guvernări din ultimii 30 de ani.

➢ Faceți parte dintr-un guvern care a generat o creștere economică solidă și sustenabilă, care a mărit veniturile oamenilor.

➢ Avem curajul să ne uităm în ochii românilor, pentru că nu am luat nicio măsură împotriva lor.

➢ Ne-am respectat promisiunea de a aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor și de a face ca o bună parte din creșterea economică excepțională înregistrată de România să fie simțită de toți cetățenii.

➢ Am crescut salariile și pensiile și am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale.

➢ Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari și am adus echitatea în sistemul de pensii, prin introducerea principiului ”la muncă egală, pensii egale”.

➢ Cer PNL și lui Klaus Iohannis să își asume public că pensiile și salariile vor fi plătite la timp și majorate conform legislației în vigoare.

➢ Românii merită venituri decente și corecte după o viață de muncă.



➢ Am crescut salariul minim pe economie, măsură pe care alte guvernări înaintea noastră nu au dorit să și-o asume. Efectele bune ale acestei măsuri sunt simțite de toți românii, indiferent că lucrează în domeniul public sau în cel privat. Față de anul 2016, în prezent, oamenii câștigă, în medie cu 41% mai mult.

➢ Am luat decizia corectă pentru angajații din sănătate. Medicii din România sunt plătiți acum la un nivel comparabil cu cei din Europa. Am reușit astfel să păstrăm medicii în țară pentru a oferi servicii medicale de calitate cetățenilor noștri.

➢ În același timp, am început un proces de creștere a veniturilor profesorilor.

➢ Sănătatea și Educația sunt prioritare pentru orice societate și îmi doresc ca următorul guvern să acorde în continuare salarii decente medicilor și profesorilor. Pentru binele românilor, sper să nu distrugă ceea ce noi am realizat bun până acum!

➢ În guvernarea noastră, România a cunoscut cea mai mare creștere a puterii de cumpărare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că prin măsurile noastre puterea de cumpărare a românilor a crescut cu aproximativ 40%.

➢ Am crescut numărul românilor aflați în clasa de mijloc, ceea ce reprezintă onorarea uneia dintre cele mai importante promisiuni din 2016.

➢ În guvernarea PSD, România a înregistrat cea mai mică rată a șomajului din ultimii 28 de ani, iar numărul românilor angajați a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele două decenii.

➢ Ne-am concentrat în egală măsură pe stimularea creșterii economice, iar rezultatul este confirmat de poziția fruntașă pe care România o ocupă din acest punct de vedere în Uniunea Europeană.

➢ Cifrele vorbesc cel mai bine și dacă ne referim la evoluția Produsului Intern Brut al României.

➢ În cei aproape 3 ani de guvernare, PIB-ul României a avut o creștere mai mare decât creșterea înregistrată între 2009 și 2016.

➢ Am eficientizat colectarea veniturilor la bugetul de stat și am asigurat resursele bugetare necesare pentru a susține creșterile de pensii și salarii, în condițiile în care am micșorat taxe – am scăzut TVA de la 20% la 19% și am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, România având în prezent a doua cea mai mică povară fiscală din UE, ceea ce a stimulat investițiile străine directe.

➢ Creșterea încasărilor la bugetul de stat și o serie de măsuri fiscale pe care le-am luat ne-au ajutat să stimulăm investițiile.

➢ Efectul este de necontestat: investițiile de la bugetul de stat au crescut cu aproape 70% față de momentul preluării guvernării, iar în bugetul pe 2019 am alocat la acest capitol 49,9 mld. lei, față de 29,5 mld. lei în 2016.

➢ Cea mai mare creștere a investițiilor publice a fost în echipamente medicale. De altfel, în sectorul de sănătate am crescut investițiile publice de peste 6,5 ori

➢ Am urmărit dezvoltarea armonioasă a fiecărei regiuni și am alocat fonduri pentru investiții în toate comunitățile locale.

➢ În prezent, nu există nicio localitate din România care să nu fi beneficiat de investiții prin PNDL 1 și 2. Îmi doresc ca aceste investiții să nu se oprească, pentru că oamenii au nevoie de ele. Îmi doresc ca următorul guvern să nu refuze dreptul comunităților locale la dezvoltare.

➢ Vom lupta în continuare ca nimeni să nu fie lăsat în urmă, în procesul de dezvoltare al României.

➢ Am revitalizat turismul prin reducerea TVA la 5% și prin oferirea de vouchere de vacanță pentru milioane de români.

➢ Am eliminat 102 taxe nefiscale, lucru de care au beneficiat peste 1,3 milioane de firme și Persoane Fizice Autorizate .

➢ Am susținut capitalul românesc, cu impozitul de 1% din cifra de afaceri, una dintre cele mai bune măsuri pe care am luat-o pentru mediul de afaceri și pentru dezvoltarea capitalului românesc. Peste 90% dintre IMM-urile care au beneficiat de această măsură au fost firme românești.

➢ Acest Guvern a înțeles pe deplin rolul esențial al agriculturii și importanța dezvoltării satului românesc. De la preluarea guvernării, am pus agricultura între prioritățile noastre și am susținut puternic acest sector.

➢ Am acordat la timp subvențiile, am extins suprafețele irigate, am pus în funcțiune sistemului antigrindină și am lansat mai multe programe de sprijin pentru fermieri și pentru promovarea produselor tradiționale.

➢ Agricultorii români au beneficiat de fonduri de peste 10 miliarde de euro și ne dorim ca acest lucru să continue. După cum știți avem pregătită suma de peste 1.4 miliarde de euro ce urmează a fi plătită fermierilor, sub formă de avans, până la finalul lunii noiembrie.

➢ Exemplele sunt multe, și vă rog, dragi colegi, să prezentați public măsurile bune pe care le-am luat. Românii trebuie să știe că au dreptul să ceară de la următorul Guvern continuarea acestor măsuri.

➢ Vom asigura buna funcționare și administrare a țării până la instalarea noului Guvern și vom lua toate măsurile necesare pentru a sprijini oamenii, așa cum am făcut și până acum.

➢ Nu putem să lăsăm oamenii fără ajutor în prag de iarnă, nu putem lăsa comunitățile locale fără finanțarea necesară pentru continuarea proiectelor începute.

➢ Astfel, în ședința de guvern de astăzi vom aproba alocarea din Fondul de rezervă bugetară a sumelor necesare pentru furnizarea agentului termic în Brad, Focșani, Tulcea, Gheorgheni, Motru și Drobeta Turnu Severin.

➢ Sunt comunități locale care se confruntă cu o situație financiară dificilă și nu putem lăsa oamenii fără căldură în prag de iarnă.

➢ De asemenea, alocăm fondurile necesare pentru funcționarea spitalului din Săcele, precum și ajutoarele financiare pentru familiile victimelor tragicului accident produs în Ialomița

➢ Așa cum ne-am angajat, vom face totul pentru oameni și ne vom opune ferm tuturor celor care afectează dezvoltarea României și drepturile românilor".