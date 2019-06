Viorica Dăncilă, înaintea Congresului PSD: „Este important să dăm dovadă de democraţie în partid”

Sursă foto: Gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, înaintea Congresului PSD, că social-democraţii au nevoie de echilibru şi este important să se dea dovadă de democraţie în partid.



„Avem mai mulţi candidaţi şi cei care vor întruni încrederea colegilor vor fi cei care vor conduce PSD, sper eu spre victorie. Voi fi un om echilibrat şi în acelaşi timp un om ferm. PSD are nevoie de echilibru, dar are nevoie şi de decizii ferme. Şi cred că nu numai un om este important pentru acest lucru, este importantă echipa care va conduce acest partid, este important să dăm dovadă de democraţie în partid, să aducem alături de noi cât mai multe persoane, iar deciziile să nu fie luate în grupuri restrânse, să fie luate în forurile statutare şi prin consultarea membrilor de partid”, a spus Viorica Dăncilă.



De asemenea, aceasta a spus că este pregătită şi are încredere în colegii din partid.