Viorica Dăncilă, la Antena 3: Românii vor un președinte care să unească

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a fost, marți, invitata lui Radu Tudor, la "Punctul de întâlnire".

- Sunt, cred, singurul lider al Opoziției, pentru că nu am mai văzut pe nimeni să facă opoziție la Klaus Iohannis. Dimpotrivă, am văzut partide care au ascultat ordinul de la Cotroceni și au votat moțiunea și Guvernul.

De ce nu a fost la Palatul Victoria pentru a preda mandatul lui Ludovic Orban

- Este foarte greu să predai mandatul unei persoane care ne-a făcut plângere penală pentru înaltă trădare. Este foarte greu să trec cu vederea acest lucru, dar sunt un om credincios și credința spune că trebuie să ierți. Am iertat acest lucru - drept dovdă nu am făcut eu o plângere în instanță pentru aceste acuze.

Cum va fi PSD în opoziție

- Vom avea pe fiecare minister o privire foarte atentă, foștii miniștri care vor monitoriza toate deciziile, toate actele normative adoptate de noul guvern.

Cum stă candidatul la prezidențiale Viorica Dăncilă în sondaje

- Cel mai bun sondaj este votul de duminică. Am văzut că sondajele sunt contradictorii. Le transmit românilor că, de fapt, nu este doar o luptă politică între partide, ci o luptă a românilor care vor să se regăsească în deciziile președintelui, vor un președinte care să aducă echilibru sau consens, un președinte care să nu fie doar al unei părți a românilor, care să vrea "guvernul meu", "parlamentul meu" - vedem acum și "comisarul meu"- ci un președinte care să-i unească pe toți românii.

Care este bilanțul Guvernului Dăncilă?

- Nu a fost un guvern perfect, dar cred că a fost o guvernare foarte eficientă. Prin mărirea salariilor medicilor am stopat plecarea lor din țară. Am lucrat foarte mult și la dotarea spitalelor.

- Pot să mă uit în ochii românilor, pentru că nu am luat niciodată o decizie împotriva lor.

- 78% din programul de guvernare l-am dus la îndeplinire.

- PNL vrea privatizări în domeniul transporturilor.

Cum răspunde criticilor lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului

- Guvern eșuat? Eu aș spune că domnul președinte trebuie să se refere la un mandat eșuat al dânsului de președinte. Pentru că un guvern care a adus România la a doua cea mai mare creștere economică din Europa nu poate fi un guvern eșuat.

- domnul președinte vorbește de "gașca de partid". Dânsul care este de facto președintele PNL. Dânsul, care în calitate de președinte al României, nu al liberalilor, merge la toate activitățile de partid și vorbește în numele PNL. Deci care este "gașca de partid"?

- este total inoportun ca președintele României să meargă să vorbească de la tribuna Minsterului Afacerilor Interne în condițiile în care duminică avem alegeri prezidențiale - și știm care este rolul MAI în organizarea alegerilor. Ce a vrut să spună? Eu sunt șeful! Eu v-am pus, aveți grijă ce faceți duminică!

- Vedem un președinte care se comportă ca un dictator și care este avid de putere.

- Și la Ministerul Justiției a făcut o greșeală pe care sper ca românii să o sancționeze. Între turul 1 și turul 2, pe data de 12 noiembrie, Iohannis are proces pentru cele 6 case. Ce caută domnul președinte la Ministerul Justiției, știind că peste puțin timp merge la proces? Din punct de vedere moral nu ar trebui să facă acest lucru.

Mircea Badea, întrebare pentru Viorica Dăncilă : Având în vedere că doamna Birchall pe postul de ministru la Justiție a mers exact pe contrasensul celor care credem că s-au petrecut abuzuri oribile în România, că procurorii și judecătorii care dau soluții strâmbe trebuie să plătească și având în vedere că președintele Iohannis a elogiat-o, o veți da afară din PSD?

- Este o mare nemulțumire în PSD la adresa doamnei Birchall. Săptămâna viitoare avem comitet executiv în care vom avea o discuție referitoare la Ana Birchall.

Adrian Ursu, întrebare pentru Viorica Dăncilă : Există în momentul de față un plan intern pentru ce se va întâmpla după prezidențiale în legătură cu funcțiile de conducere din partid?

- Voi câștiga alegerile prezidențiale și partidul va ieși întărit din această luptă. Am încredere în colegii mei din teritoriu, am încredere în implicarea PSD, colegii și colegele au văzut că nu este o glumă și că acum, de fapt, arătăm puterea pe care o are acest partid și este și o repetiție pentru alegerile locale de anul viitor.

- Lupte interne sunt în fiecare partid, dar întotdeauna e un grup minoritar avid de putere. Marea majoritate sunt oameni care iubesc acest partid. Nu-mi fac probleme legate de 25 moiembrie.

- Eu am luat partidul la 22%, a scăzut la 17%, deci în cădere și l-am ținut unit. Eu sper să obținem un rezultat bun.

- Cred că cei care vor binele acestui partid sunt mai mulți.

