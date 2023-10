Amenințarea directă și brutală din Israel la adresa Kremlinului: "Rusia sprijină inamicii Israelului! După ce terminăm cu Hamas, venim după voi împreună cu Ucraina"

Amir Weitmann, reprezentantul partidului israelian de guvernământ Likud, a subliniat la postul de televiziune Russia Today sprijinul Kremlinului pentru gruparea islamistă Hamas și a amenințat direct și brutal, indicând că, după încheierea războiului, Israelul va căuta să se asigure că Ucraina obține un câștig și că Rusia va fi responsabilă pentru acțiunile sale.

De asemenea, el a menționat sprijinul pe care Rusia îl oferă inamicilor Israelului, având în vedere atrocitățile comise de militanții Hamas.

"Înțeleg că ești pe statul de plată al Rusiei și înțeleg că asta e propaganda rusă, dar trebuie să fii foarte atent, pentru că îți spun, o să terminăm războiul ăsta.

O să câștigăm, pentru că suntem mai puternici. După asta, Rusia va plăti prețul, crede-mă! Rusia va plăti prețul!", a spus Amir Weitmann, în direct la televiziunea rușilor.

Citește și: Joe Biden, discurs din Biroul Oval: "Ajutorul pentru Israel și Ucraina, vital pentru securitatea SUA"

De asemenea, reprezentantul partidului israelian a mai precizat că se va asigura că Ucraina câștigă războiul și că Rusia va plăti pentru acțiunile sale.

"Rusia sprijină inamicii Israelului! Rusia sprijină naziștii care vor să comită genocid și Rusia va plăti! Acum ascultă-mă foarte atent: O să îi terminăm pe acești naziști, vom câștiga războiul, oricât va dura.

După aceea, nu vom uita ce faceți. Vom veni, ne vom asigura că Ucraina câștigă, ne vom asigura ca veți plăti pentru ce ați făcut. Voi ca țară și voi ca oameni ce comiteți genocid împotriva evreilor din Israel. Nu uităm! Ține minte exact ce vă spun acum: Veți plăti prețul!

Amir Weitman, the chairman of the liberals in the Likud party, threatens Russia on the Russian propaganda channel RT.



“After we win this war…we will make sure Ukraine wins... Russia will pay the price…” pic.twitter.com/Hu6xz5EuYm