Cimitirul evreiesc din Viena a fost incendiat, iar pe ziduri au fost vopsite simboluri antisemite | Fost ministru: "Totul pleacă de la dezinformarea presei de stat din Marea Britanie"

Informația provine de la președintele Comunității Evreiești din Viena, Oskar Deutsch.

"În timpul nopții, a fost provocat un incendiu în partea evreiască a Cimitirului Central (Poarta IV). A ars vestibulul sălii de ceremonii.

Au fost vopsite svastici pe pereții exteriori. Nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii și poliția fac cercetări", este mesajul acestuia postat pe rețeaua X (fostă Twitter).

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge