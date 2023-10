"O situație crudă și inumană". Copiii din Gaza își scriu numele pe brațe, ca să fie identificați în cazul în care mor în atacuri aeriene

Un tată care a postat imaginile a numit secvența "crudă și inumană”, spunând că astfel copiilor palestinieni li se fură "umanitatea”, în mijlocul conflictului.

Unii copii sunt auziți în videoclip spunând "Nu voi muri”, dar se pregătesc pentru cele mai rele scenarii posibile.

Imaginile, publicate inițial pe 20 octombrie de contul ediției internaționale a televiziunii turce de stat TRT, au fost repostate de un tată și au strâns peste 1,6 milioane de vizualizări, după ce postarea inițială a depășit un milion de vizualizări.

"Am urmărit-o pe fiica mea cea mică colorându-și cartea, apoi i-am văzut pe acești copii din Gaza scriindu-și numele pe brațe pentru a putea fi identificați în cazul în care vor muri în următorul atac aerian israelian. Am plâns.

Citește și: "Mami, ne e dor de tata". Primele mărturii ale soției românului ținut ostatic de teroriștii din Gaza

Ceva în care se vede umanitatea furată a acestor copii palestinieni, înainte ca ei să fie făcuți bucăți. Crud și inuman”, a scris imamul și profesorul universitar din Dallas, Texas.

"Îmi amintește de realitatea dură cu care se confruntă copiii din Gaza. Ei își scriu numele pe brațe, nu pentru distracție, ci pentru identificare în cazul unui atac aerian”, a scris un utilizator al platformei X, potrivit Mirror.

I watched my youngest daughter coloring her book, then I watched these children in Gaza writing their names on their arms so they can be identified in case they die in the next Israeli airstrike. I wept. Something about seeing the stolen humanity of these Palestinian children… pic.twitter.com/xWQ76vC3nw