IDF a publicat organigrama grupării teroriste care a atacat Israelul: "Știm cine sunteți!"

În vârful ierarhiei Hamas se află Ismail Haniyeh (foto, stânga), șeful Biroului Politic al grupării.

În vârstă de 61 de ani, acest lider este multimilionar în dolari, averea sa avându-și originea în taxa de 20% percepută asupra tuturor bunurilor introduse în Gaza prin celebrele tuneluri ale Hamas, după cum arată informațiile disponibile din surse deschise.

Este absolvent al Universității Isamice din Gaza. A participat la prima Intifadă (revoltă împotriva evreilor) și a fost încarcerat de mai multe ori în închisori israeliene. În 1992 a fost deportat în Liban.

A fost în fruntea listei cu care Hamas a câștigat alegerile în Gaza, în 2006, fiind numit prim-ministru de președintele palestinian Mahmoud Abbas și fiind, de asemenea, demis ulterior de către acesta.

A revenit în fruntea unui guvern de uniune națională, care a fost dizolvat după câteva luni de președintele Abbas în iunie 2007.

A preluat șefia Hamas în 2016.

După războiul declanșat de gruparea sa la 7 octombrie, Haniyeh a transmis că Hamas nu ia în calcul niciun schimb de prizonieri atâta vreme cât luptele continuă.

Pe un nivel ierarhic inferior, organigrama IDF îl plasează pe Yahya Sinwar, 60 de ani, care asigură conducerea Hamas în Gaza.

Numit "măcelarul din Khan Younis", Sinwar (foto, centru) se opune discuțiilor cu Israelul și este îndemnului următor către palestinieni:

