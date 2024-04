Iranul a anunțat motivul pentru care a pornit atacul împotriva Israelului: ”SUA să se țină departe!”

Misiunea Permanentă a Iranului la ONU a declarat, cu câteva minute în urmă, că atacul de sâmbătă noaptea a fost un răspuns la „agresiunea israeliană împotriva sediului nostru diplomatic din Damasc”.

Israelul a lovit la începutul acestei luni o clădire iraniană din capitala Siriei, Damasc, un purtător de cuvânt al armatei afirmând că Israelul crede că această clădire iraniană lovită era o „clădire militară”.

Misiunea iraniană a declarat că problema a fost „considerată încheiată”, scrie CNN.

"Cu toate acestea, dacă regimul israelian va mai face o greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. Este un conflict între Iran și regimul israelian necinstit, de care SUA trebuie să se țină departe!", a adăgat Misiunea Permanentă a Iranului în declarația sa pe X.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…