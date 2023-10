Avem în exclusivitate mărturia cutremurătoare unui român din Israel care locuiește la doar 10 km de granița cu Fâșia Gaza. Mulți dintre prietenii lui sunt acolo și nu știe dacă aceștia mai trăiesc sau nu.

"Kibbutz-ul Be'eri îl cunosc de peste 40 de ani. Am fost acolo după ce am absolvit liceul pentru o perioadă de vreo șapte luni. Era un fel de pregătire pentru că urma să devin membrul unui kibbutz mult mai tânăr.

Kibbutz-ul Be'eri este locul care ne-a înfiat. Încep să răgușesc acum", spune românul năpădit de lacrimi şi de amintirea imaginilor cu teroarea celor care au fost uciși acolo.

"Îi cunoșteam pe cei de acolo...aveam prieteni buni acolo. Ştiu că doi dintre ei au reuşit să scape, dar de restul nu mai am nicio informație.

Comunitățile socialiste, cooperative au luat diferite măsuri care într-un fel înconjurau Fâşia Gaza din punctul lor de vedere. Erau multe persoane care făceau acolo voluntariat luau copiii, oameni bolnavi din Fârșia Gaza după ce primeau aprobare de la armată ca ei să treacă la un tratament medical care le era inaccesibil acolo. Deci erau oameni care ajutau, care cu mașinile lor luau tineri şi bătrâni care aveau nevoie de ajutor.

Mărturia în lacrimi a unui român din Israel: "Au făcut găuri în pereţi şi au tras"

Am aflat de tragedie de pe grupul nostru de WhatsApp, acolo unde suntem strânși toţi cei care am făcut serviciul militar şi unii din ei nu au mai răspuns vreo două ore. Ulterior, am aflat că kibbutz-ul era asediat şi unul dintre ei a decis să îşi închidă telefonul pentru a mai păstra bateria în caz de urgenţe.

Acolo este şi un poet, un bărbat de 100 de ani, care în mod miraculos a scăpat cu viaţă alături de soţia lui. Ştim că în acel kibbutz erau în jur de 1.500 de persoane, inclusiv bebeluşi şi copii, şi știm că el puţin 108 au fost uciși, adică le-au găsit trupurile. Acolo era şi șeful medical al unei ambulanțe care şi el a fost ucis.

Ce au făcut acolo e dincolo de oribil! Au venit cu bormașini şi făceau găuri în pereți ca să aibă pe unde să tragă, Şi pentru că știau că fiecare apartament are o cameră blindată au incendiat cauciucuri şi le-au băgat acolo ca oamenii să se sufoce.

Soluția nu este așa ușor găsită. E clar și evident că conducerea noastră a făcut mari greșeli. Invazia terestră va avea loc. Cei din Gaza trebuie să se retragă pentru că ei şi familiile lor nu au făcut nimic", a spus românul pentru Antena 3 CNN.