Mărturia sfâșitoare a unui tată român a cărui fiică luptă în armata Israelului: ”Sunt emoții pe care niciun părinte nu ar vrea să le încerce”

Alin Avram, tatăl româncei care luptă în armata Israelului, a vorbit în cadrul unei intervenții, la Antena 3 CNN, despre situația din Orientul Mijlociu.

Alin susține că situația nu este una deloc bună, iar gândul că fiica lui este departe de el și luptă împotriva teroriștilor Hamas nu îi dă pace.

”Fiica mea este militar activ. Deci militarii activiști continuă activitatea. Fiica mea e combatant la granița cu Egiptul, în partea de sud a Fâșiei Gaza și asigură, practic, să nu avem surprize din partea Egiptului. Adică nu neapărat din partea Egiptului ca stat, ci din partea ISIS-ului pentru că nu o dată au existat forțări de graniță.

Ea e în armată acuma de un an și opt luni, mai are un an, un an de armată, iar ca și combatant face doi ani și opt luni. Au mai existat atacuri armate asupra bazei lor și asupra patrulelor. Au fost și răniți. Chiar lunile anterioare acestui conflict, în primăvară.

Vorbim în fiecare zi, dar nu intrăm în detalii, oricum nu ne spune lucruri specifice armatei, ceea ce ce se întâmplă acolo.Chiar după 7 octombrie ne-a spus ceva și a văzut în ce măsură i-a afectat, ne-a spus faptul că nu puteau mânca în data de 8 octombrie, nu puteau mânca în bucătărie, în sala de mese, pentru că era plin de sânge de la camarazi, ei fiind răniți”, a spus Alin Avram.

Românul a mai spus că temerile sunt din ce în ce mai mari și că se așteaptă ca întregul conflict să escaladeze.

”E greu, nu dormim nopțile. Acum am mai legat câteva ore, dar erau nopți în care din oră în oră și eu și soția ne gândeam numai să sune telefonul, e greu. Nu doresc nimănui să ajungă situația asta. Sunt emoții pe care niciun părinte nu ar vrea să le încerce.

Acum au început toate acele atrocități. Dvs. nu ați văzut câte filmulețe am văzut noi aici, lucruri pe care nici nu ne-am fi imaginat. Erau asemenea emoții la nivelul tuturor, și a societății civile, și a militarilor, și a celor mobilizați.

Cea mai mare temere este ca acest conflict să se prelungească foarte mult, pentru că până în cea de-a 27-a zi a conflictului, unde am ajuns astăzi, acesta este semnalul dat de oficialii de acolo, din Israel, de cei care se află pe teren, că s-ar putea înrăutăți lucrurile”, a mai mărturisit românul.