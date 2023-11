Mărturia unui român înrolat în armata israeliană: ”Nu-i ușor pentru noi. Eu am pierdut pe cineva din familie”

Marius, un român înrolat în armata israeliană, care a luptat azi-noapte în Fâșia Gaza, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre situația din Orientul Mijlociu.

Marius a mărturisit că se dau lupte grele, iar fiecare secundă petrecută pe front contează. Românul spune, cu durere în suflet, că a pierdut pe cineva drag în război.

”Sunt lângă Fâșia Gaza. Am ieșit și noi afară să ne odihnim un pic, că noaptea n-a fost ușor. Am pierdut și pe cineva, unul dintre soldații care a murit. Am pierdut pe cineva din familia mea. Nu-i ușor pentru mine acum.

Noi nu știm cât timp o să dureze luptele care se dau aici. Noi nu mai știm că suntem aici, pentru cât timp. Nu știm încă nimic”, a dezvăluit Marius, pentru Antena 3 CNN.

Deși nu există siguranța zilei de mâine, Marius spune că faptul că se ajută unii pe ceilalți îi face să fie mai curajoși și le dă mai multă putere.

”Suntem toată ziua pregătiți pentru orice, însă nu-i ușor pentru noi, dar ne ajutăm unii pe alții să trecem timpul ăsta greu.

Lucrurile în teren nu sunt așa de ușoare, că e foarte greu, se duc lupte grele. Noi privim cu speranță, dar lucrurile de aici se schimbă de la o oră la alta, de la o zi la alta”, a mai mărturisit românul.