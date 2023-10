Mărturia unei românce blocate în Fâșia Gaza: "Nu avem apă, nu avem de mâncare. Dacă murim, murim împreună"

Nada Baker, o româncă blocată în Fâșia Gaza, așteaptă semnalul autorităților pentru a se putea îndrepta către granița cu Egipt.

Românca Nada Baker, este blocată în Fâșia Gaza alături de copilul și soțul ei. Aceștia duc o lipsă acută de mâncare și apă și așteaptă un mesaj din partea autorităților pentru a putea pleca către granița cu Egipt.

"Când au zis că o să bombardeze lângă casa mea, m-am dus la casa mamei, lângă spital.

Acum au zis să ne ducem în Farah. Nu avem unde să stăm, fără să bombardeze.

Eu stau la oameni acasă pe care nu îi cunoaștem. Au zis că astăzi vor deschide poarta la Rafah, să ne ducem, am făcut și genți, cu copilul mic, numai pe telefon stau.

Ne-au zis să nu ne ducem până la graniță pentru că nu ne lasă să intrăm și au zis să stăm unde suntem când vă zicem să vă duceți, vă duceți. Nu e nimeni acolo, nu avem voie să ne ducem.

Nu mai aștept, vreau să fac ceva, vreau să ies de aici.

”Mâncare nu avem, nu avem apă, nu avem internet, curent, nimic nu avem”

Acum s-a dus soțul să ia apă de băut, nu este apă de băut, mâncare nu este deloc, pâine nu este, nimic nu este.

Nu avem benzină în mașină, să ne ducem la Rafah. Asta este altă problemă, când se deschide poarta la Rafah de unde o să găsesc pe cineva să ne ducă acolo.

Până acolo facem o oră. 50% putem să murim, 50% putem să ajungem", a spus Nada Baker.

Întrebată cum reușește să aibă grijă de copil, românca a spus:

"Atâta plânge, săracul, când bombardează pune mâinile la urechi. Am început să îi dau lapte și nu este aici în oraș. Eu am luat 5 cutii cu mine, dar până când o să am? Îi dau biscuiți, îi dau lapte. Acum avem multă pâine, dar dacă se termină, nu mai este în oraș.

Sunt împreună cu soțul meu. Dacă murim, murim împreună", a încheiat românca.