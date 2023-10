Olaf Scholz a fost scos de urgență din avion din cauza unui atac cu rachete | Cancelarul și oficialii germani s-au pus la pământ

”Cancelarul german Olaf Scholz și grupul său de consilieri au fost nevoiți să își evacueze avionul și să se întindă pe pistă înainte de a fi duși de urgență într-un adăpost antiaerian de pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv, în timpul unui baraj de rachete lansat împotriva orașului în această seară”, notează OSINTdefender pe X (Twitter).

German Chancellor, Olaf Scholz and his Group of Advisors were forced to Evacuate their Aircraft and lay on the Tarmac before being rushed to a Bomb Shelter at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv during a Rocket Barrage launched against the City earlier tonight. pic.twitter.com/h06eMEJuge