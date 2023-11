Manifestații pro-palestiniene la Casa Albă. Sute de protestatari furioşi au vandalizat gardurile

Protestatarii au expus steaguri și pancarte palestiniene pe monumentele reprezentative din Washington.

Manifestanții pro-palestinieni s-au arătat împotriva sprijinului acordat de SUA Israelului.

Oamenii au aruncat cu obiecte înspre forțele de ordine și i-au transmis injurii președintelui Joe Biden.

What’s the possibility of these protesters getting arrested like the J6ers? It’s a two-tier system ~ ~ Pro-Palestinian protesters seen shaking White House gate vandalized with red paint: 'F--k Joe Biden https://t.co/f0oUfBUPcN pic.twitter.com/eAAgFM6rL3