O rachetă din Gaza a căzut între patru mașini care circulau pe Autostrada 4 din Israel | Un autoturism a intrat direct în norul de fum și flăcări

Lovitura a avut loc marți, 31 octombrie.

Clipul, publicat pe rețeaua X de Emanuel Fabian, corespondentul de război al publicației Times of Israel, arată cum patru autoturisme, situate la distanță de mașina din care se filmează, avansează cu viteză moderată pe autostradă.

La un moment dat, o explozie, precedată de un zgomot șuierat, se produce între cele patru mașini.

Ultima dintre acestea intră direct în norul de fum și flăcări al deflagrației.

Dashcam footage shows a rocket impact on the Route 4 highway near Ashdod yesterday. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/u7m950Hy8L