O rachetă lansată de teroriștii din Gaza a evitat sistemul Iron Dome și a lovit un bloc din Tel Aviv | "Este dovada că teroriștii încă au rachete cu rază medie!"

Imagini distribuite pe rețelele sociale și publicate, între alții, de Times of Israel și Antena 3 CNN, arată o clădire rezidențială cu patru etaje, cu acoperișul avariat și cu un incendiu declanșat la ultimele două etaje.

"E clar că rachetele au trecut de sistemul defensiv Iron Dome. Niciun sistem anti-aerian nu are o eficacitate de sută la sută", a comentat realizatorul Antena 3 CNN Răzvan Dumitrescu.

Cel puțin trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, relatează Antena 3 CNN.

Este vorba de un bărbat de 20 de ani, care a suferit răni de gravitate moderată, și de alte două persoane cu răni ușoare.

Corespondentul militar al publicației Times of Israel a publicat un al doilea clip video în care este surprins, de la mare distanță, momentul impactului dintre rachetă și imobil, urmat de o explozie și un incendiu (clipul următor).

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd