Război în Israel. Ziua 11 | Președintele american Joe Biden va vizita miercuri Israelul, apoi Iordania

Ultimele informații din războiul declanșat după ce Hamas a atacat statul Israel:

Update 09:30 "Vizita lui Biden nu va complica sau întârzia incursiunea terestră în Gaza", a spus purtătorul de cuvânt al IDF la CNN.

Armata israeliană nu se așteaptă ca o vizită planificată a președintelui american, Joe Biden, să complice sau să întârzie o eventuală invazie terestră în Gaza, a declarat marți un purtător de cuvânt pentru CNN.

"Din câte am înțeles, nu", a declarat locotenent-colonelul Jonathan Conricus, purtător de cuvânt internațional al Forțelor de Apărare ale Israelului, pentru John Vause de la CNN.

Conricus și-a reiterat înțelegerea privind sprijinul lui Biden pentru campania Israelului, spunând "Cred că președintele [Biden] a spus, de asemenea, că "Hamas trebuie să fie distrus", iar acesta este exact obiectivul nostru militar."

Update 09:10 Cel puţin 28 de oameni au murit, marți dimineață, la Rafah, la graniţa dintre Gaza şi Egipt, în urma atacurilor armatei israeliene, anunţă CNN.

Anunţul a fost făcut de Ministerul palestinian de Interne, care a precizat că loviturile aeriene ale Israelului au ucis și rănit mai mulţi oameni şi în Khan Yunis, un orăşel din sudul Fâşiei Gaza. Nu se cunoaşte, deocamdată, numărul victimelor.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului a declarat pentru CNN că nu ştie dacă armata a lansat rachete spre punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dar a lăsat să se înţeleagă că e posibil să se fi întâmplat acest lucru.

Update 08:40 În urmă cu puțin timp, Forțele Aeriene Israeliene au lovit ținte teroriste și infrastructura militară a organizației teroriste Hezbollah din Liban, ca răspuns la loviturile de luni către Israel.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld