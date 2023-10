Război în Israel. Ziua 6 | Israelul a atacat a atacat aeroporturile din Damasc și Alep și le-a deteriorat pistele (presa guvernamentală din Siria)

Război în Israel. Ziua 6. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns în Israel, pentru a-și arăta solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea războiului în Orientul Mijlociu. În timp ce Israelul continuă să lovească ținte în Gaza, președintele Iranului a acuzat Israelul că a comis "genocid".

Ultimele informații din războiul în care Hamas a atacat statul Israel:

Ministerul palestinian al Sănătății: numărul morților din Gaza a depășit 1.400

Șapte ucraineni, uciși de Hamas în urma atacului de săptămâna trecută

Manifestări în sprijinul Israelului, dar și în favoarea palestinienilor din Gaza, au loc în marile orașe ale lumii, inclusiv la București

12 cetățeni francezi au fost uciși în atacul Hamas din Israel

Presa proguvernamentală din Siria susține că Israelul a lovit aeroporturile din Damasc și Alep

Iordania încearcă să trimită ajutoare în Gaza, prin Egipt

Peste 1350 de persoane ucise în Gaza, de când au început bombardamentele israeliene. Peste 1200 de morți în Israel

Germania interzice activitatea Hamas pe teritoriul său

Ambulanță lovită de o rachetă Hamas în orașul Sderot

Președintele iranian, Ebrahim Raisi, acuză Israelul de "genocid"

Un român este dat dispărut după atacurile teroriștilor în Israel

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a ajuns în Israel

Noul bilanț al victimelor din Israel: 1300 de morți și aproximativ 3.300 de răniți

Forțele de Apărare ale Israelului: Atacul la scară largă asupra țintelor Hamas din Gaza continuă

Secretarul general al ONU cere ca proviziile esențiale să fie permise în Gaza

Șeful NATO se așteaptă la un răspuns proporțional din partea Israelului în urma atacului Hamas

Israelienii aflați în localitățile de lângă frontiera cu Gaza, vor avea dreptul să poarte arme

Cel puțjn 22 de americani, uciși în Israel în urma atacului Hamas

Dezinformarea pe platformele Meta a crescut după războiul declanșat de Hamas

Update 17:25 Presa de stat din Siria - unde președintele Bashar al-Assad a reușit să se mențină la putere cu ajutorul Rusiei, după ani de război civil - relatează că armata israeliană a bombardat aeroporturile din capitala Damasc și din orașul Alep.

Anterior, informația a fost vehiculată de un post de radio proguvernamental.

Agenția de stat Sana a transmis că "rafalele de rachete" israeliene au lovit și deteriorat pistele celor două aeroporturi și le-au scos din funcțiune.

Observatorul sirian pentru Drepturile Omului, o organizație care monitorizează din Marea Britanie conflictul din Siria, a comunicat că mai multe explozii au fost semnalate în Alep.

BBC nu a reușit să confirme în mod independent atacurile. Acestea survin cu o zi înainte ca ministrul iranian de Externe să viziteze Siria.

Siria și Iran sunt dușmani declarați ai Israelului.

Israelul bombardează frecvent obiective din Siria legate de Iran și de gruparea libaneză proiraniană Hezbollah, dar rareori își asumă responsabilitatea pentru aceste lovituri.

Update 17:06 Cel puțin 1.417 palestinieni, între care 447 de copii și 248 de femei, au fost uciși de când Israelul a început loviturile în Gaza, în replică la atacul surpriză de sâmbăta trecută al grupării Hamas de sâmbăta trecută.

Informația provine de la Ministerul palestinian al Sănătății.

Alte 6.268 de persoane au fost rănite, a precizat sursa citată.

Update 16:46 Șapte ucraineni uciși în atacurile Hamas asupra Israelului, anunță Ministerul ucrainean de Externe

Numărul cetățenilor ucraineni uciși în Israel în urma atacurilor Hamas de la sfârșitul săptămânii trecute a crescut la șapte, conform unui anunț făcut joi de purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko.

El a menționat că toate victimele au fost identificate, rudele lor au fost contactate și se fac demersuri pentru repatrierea cadavrelor.

Nouă cetățeni ucraineni au suferit răni în diferite grade de gravitate, iar alți nouă cetățeni sunt încă dați dispăruți, a adăugat oficialul.

Update 16:41 Manifestări pro Israel şi pro palestinieni au avut loc în ultimele ore în mai multe mari oraşe din lume.

În SUA, la Chicago, susţinătorii cauzei celor din Gaza au scandat "From the river to the sea / Palestine will be free" (De la râu până la mare / Palestina va fi liberă).

În Austria, la Viena, şi în Franţa, la Lyon, au fost semnalate ciocniri cu poliţia.

La Bucureşti, în Parcul Izvor a avut loc un miting pro Israel, la care au participat ministrul PSD al Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi liderul AUR, George Simion, potrivit Antena 3 CNN.

Update 16:00 12 cetățeni francezi au fost uciși în atacul lansat sâmbătă de gruparea islamistă Hamas în Israel, în timp ce alți 17 sunt dați dispăruți.

Informația provine de la Anne-Claire Legendre, o purtătoare de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

"Nu există știri despre 17 cetățeni, a căror dispariție este considerată extrem de îngrijorătoare”, ea pentru canalul BFMTV.

Update 15:00 Presa siriană relatează că Israelul a lovit Aeroportul Internațional Alep.

Un post de radio proguvernamental a transmis că aeroportul a suferit pagube, dar nu există răniți.

Anterior, postul respectiv a relatat că avioanele israeliene au vizat Aeroportul Internațional din Damasc.

Update 14:00 Un avion care transportă asistență medicală pentru Gaza a decolat din Iordania, potrivit unui comunicat al Organizației Caritabile Hașemite Iordaniene, o agenție de stat.

Ajutorul include medicamente și materiale medicale pentru spitale și organizații de profil care operează pe teritoriul palestinian, a declarat dr. Hussein Al-Shibli, secretarul general al agenției.

Ajutorul va ajunge mai întâi în Egipt și apoi va fi livrat autorităților medicale din Gaza prin punctul de trecere a frontierei Rafah.

Rafah este singurul punct de trecere a frontierei Gaza cu Egiptul. Marți, oficialii palestinieni din Gaza au declarat că acesta a fost închis din cauza atacurilor aviației israeliene.

Update 13:15 Cel puțin 1.354 de persoane au fost ucise și alte 6.049 au fost rănite în urma loviturilor israeliene în Gaza, începând de sâmbătă.

Anunțul a fost făcut de Ministerul palestinian al Sănătății.

În paralel, Organizația Națiunilor Unite a comunicat că peste 330.000 de persoane au fost strămutate în enclavă, de când Israelul a început bombardamentele.

La începutul zilei de joi, Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că "efectuează un atac pe scară largă" asupra țintelor Hamas din Gaza, în timp ce conflictul a intrat în a șasea zi.

În Israel, numărul persoanelor ucise de la atacul-surpriză al Hamas, de sâmbăta trecută, a depășit 1.200, alte câteva mii fiind rănite.

Update 13:01 Germania va interzice organizației Hamas să opereze în această țară.

O declarație în acest sens a fost făcută, joi, de cancelarul Olaf Scholz în fața parlamentarilor.

Asociația pro-palestiniană "Samidoun" va fi, de asemenea, interzisă în Germania, după ce membrii săi au sărbătorit în stradă "cele mai brutale acte de teroare", a spus Scholz.

În context, cancelarul german a acuzat Iranul pentru susținerea acordată grupării Hamas.

"Fără sprijinul iranian din ultimii ani, Hamas nu ar fi fost capabilă de aceste atacuri fără precedent pe teritoriul israelian", a subliniat Scholz.

Update12:51 O ambulanță a fost lovită de o rachetă lansată de Hamas în orașul israelian Sderot, vineri dimineață.

Doi oameni au fost grav răniți.

"În urmă cu puțin timp, o rachetă a lovit în apropierea unui centru medical. Două persoane au fost grav rănite. O ambulanță aflată în apropiere a fost avariată.

Răniții au fost duși la un spital din Ashkelon. Tirurile Hamas au început de dimineață. Răspunsul armatei israeliene a fost să intensifice tirurile de artilerie - și nu numai - asupra țintelor Hamas din Gaza ", a relatat din Sderot, Israel, corespondentul Antena 3 CNN Laurențiu Rădulescu.

Update 12:30 În timp ce Israelul continuă să lovească ținte în Gaza, președintele Iranului a acuzat Israelul că a comis "genocid", potrivit Reuters.

Ebrahim Raisi a mai spus că asediul asupra Gazei - unde apa, electricitatea și combustibilul au fost întrerupte - încalcă toate tratatele internaționale.

Se știe că Iranul finanțează și echipează Hamas în Gaza. Dar marți, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că țara sa nu se află în spatele atacurilor mortale de weekend asupra Israelului.

Totuși, el a spus că a "sărutat mâna" celor care au planificat atacurile.

Update 11:30 Un român este pe lista persoanelor dispărute în urma atacurilor grupării Hamas în Israel. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Israelului, Isaac Herzog, în timpul unei conferințe de presă.

”Este o mare tragedie. În acest moment sunt 1300 de persoane ucise și 3300 de persoane rănite.

Vă voi arăta acum o hartă cu toate drapelele și o să numesc câteva țări, printre care Austria, Australia, Azerbaijan, Argentina, Belarus, Brazilia, China, Chile, Canada, Danemarca, Eritreea, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Irlanda, India, Kazakhstan, Mexic, Portugalia, Polonia, Filipine, Panama, România, Rusia, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Thailanda, Turcia, Uzbekistan, Ucraina, Statele Unite și Regatul Unit, ale căror cetățeni au fost afectați, însă datele trebuie reconfirmate”, a declarat, astăzi, președintele Israelului.

În acest moment, Ambasada României la Tel Aviv este în contact cu autoritățile israeliene pentru a verifica informația.

Update 10:40 Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns joi în Israel, pentru a-și arăta solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea războiului în Orientul Mijlociu.

În semn de solidaritate cu cel mai apropiat aliat al Washingtonului în Orientul Mijlociu, Antony Blinken se va întâlni cu oficiali israelieni de rang înalt, probabil și cu premierul Benjamin Netanyahu, pentru a discuta despre continuarea sprijinului militar.

Secretarul de stat nu va merge în Cisiordania, a declarat o sursă, potrivit Reuters. Programul vizitei nu a fost anunțat în mod oficial, iar oficialii americani au refuzat să comenteze informațiile despre acest subiect.

O prioritate pentru Blinken va fi transmiterea unui mesaj de descurajare, care vizează în mare parte Iranul și grupurile susținute de acesta, precum Hezbollah din Liban, pentru a împiedica izbucnirea unui război mai amplu. De asemenea, vor fi căutate soluții pentru eliberarea ostaticilor luați de Hamas în timpul incursiunii în Israel.

Update 10:00 Numărul morților israelieni de la începutul războiului a continuat să crească, ajungând la 1.300, potrivit rapoartelor presei din Israel.

Soarta a aproximativ 150 de persoane răpite și duse în Fâșia Gaza în timpul atacului devastator al grupării teroriste Hamas este încă neclară.

Aproximativ 3.300 au fost răniți, dintre care 28 în stare critică și 350 în stare gravă.

Update 9:00 Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul de brigadă Daniel Hagari, a recunoscut, joi dimineață, pentru prima dată, că au existat informații despre un atac Hamas în așteptare, înainte de invazia criminală în baze și comunități de-a lungul graniței cu Gaza, dar a spus că informațiile nu erau concrete.

"Au existat unele indicii, dar nimic care să fi avertizat despre un atac la acea zonă", a spus el într-un briefing de dimineață.

Update 8:00 Este cea de-a şasea zi a conflictului dintre armata israeliană şi gruparea teroristă Hamas.

Forțele de Apărare ale Israelului au anunţat că atacul la scară largă asupra țintelor Hamas din Gaza continuă, pe măsură ce ies la iveală atrocităţile comise de terorişti.

Bilanţul victimelor creşte. De sâmbătă până acum, cel puţin 1.200 de oameni au murit în Israel şi peste 2.700 au fost răniţi.

La rândul său, Ministerul Sănătății din Gaza a anunţat 1.200 de morţi şi aproximativ 5.600 de răniţi.

Între timp, ONU avertizează asupra crizei umanitare care stă să izbucnească în Gaza. Aproape 340 de mii de oameni au fost strămutaţi din Gaza, de la începutul conflictului.

Sirenele de atac se aud pe toate străzile, iar oficialii de la Tel Aviv declară că pregătesc un atac fără precedent în fâşia Gaza, drept răspuns la atacurile pornite de militanţii Hamas.

Gruparea Hamas a trimis agenției de presa Al Jazeera o înregistrare video cu eliberarea unei prizoniere și a celor doi copii ai săi, ținuți ostatici în Gaza după ce au fost capturați.

Înregistrarea difuzată de jurnaliștii de la Al Jazeera surprinde momentul în care femeia își îmbrățișează unul dintre copii.

