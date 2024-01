Război în Israel, ziua 94. Avertismentul dat de Antony Blinken: Conflictul din Fâșia Gaza ar putea să producă "metastaze" în regiune

Ultimele informații din războiul declanșat după ce Hamas a atacat Israel:

Conflictul între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, intrat în a patra lună, ar putea să producă cu uşurinţă "metastaze" în regiune, a avertizat, duminică, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat în vizită în Qatar, în cadrul unui nou turneu în ţări arabe şi în Israel, relatează AFP.

"Acesta este un conflict care ar putea cu uşurinţă să producă metastaze, cauzând şi mai multă insecuritate şi mai multe suferinţe", a declarat Blinken într-o conferinţă de presă, afirmând că Statele Unite acţionează pentru a "împiedica propagarea conflictului" în Orientul Mijlociu.

Blinken a apreciat că este 'imperativ' ca Israelul, susţinut militar şi politic de Washington, să facă mai mult pentru a proteja civilii palestinieni în Gaza.



În acest context, el a calificat drept o 'tragedie inimaginabilă' moartea în Gaza în cursul dimineţii a doi jurnalişti palestinieni, Moustafa Thuraya, un videojurnalist care colabora şi cu AFP, şi Hamza Wael Dahdouh de la postul Al-Jazeera.





'Sunt profund dezolat (...) Este o tragedie inimaginabilă', a declarat Blinken în conferinţa de presă în care s-a aflat alături de prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani.

Numărul 'de palestinieni nevinovaţi' ucişi în Fâşia Gaza de la începutul războiului constituie de asemenea o tragedie, a adăugat el.



Lovituri israeliene, mai ales asupra localităţii Rafah, în extremitatea sudică a Fâşiei, şi asupra oraşului Khan Younes, cel mai mare din sudul enclavei şi noul epicentru al luptelor, au ucis în noaptea trecută cel puţin 64 de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

În paralel, 'negocierile între Qatar, Israel şi Hamas cu privire la eliberarea ostaticilor din Gaza continuă', a indicat pentru AFP o sursă bine informată, în marja vizitei lui Blinken la Doha.



Secretarul de stat s-a întâlnit puţin mai devreme la Amman cu regele Abdallah al II-lea al Iordaniei.

Today in Amman, I met with His Majesty King Abdullah II to discuss efforts to protect civilians in Gaza and the West Bank. I thanked him for his leadership in providing humanitarian aid to Palestinians in Gaza. The conflict must not spread further in the region. pic.twitter.com/ya5FvABxjJ