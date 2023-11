Refugiat din Gaza, evacuat de autoritățile române: "Nu discut politică. Atacul din 7 octombrie a fost o surpriză. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat!"

Antena 3 CNN a difuzat noi mărturii ale persoanelor evacuate din Gaza în Egipt, pe care autoritățile de la București se pregăteau să le aducă, astăzi, în țară cu o cursă aeriană specială.

Corespondentul Laurențiu Rădulescu și cameramanul Costi Pahonțu au stat de vorbă cu refugiații - români cu dublă cetățenie și membri ai familiilor lor - pe aeroportul din Cairo.

"Gaza e o închisoare în aer liber cu o suprafață de 330 de kilometri pătrați, în care sunt 2,2 milioane de oameni.

Acolo s-au adunat multe, dar nu sunt de acord, niciodată, cu violența. Până la urmă, problema trebuie rezolvată și trebuie să se facă pace (...)

Refugiat din Fâșia Gaza: "Sper să-mi găsesc de muncă în România. Nu vreau să mă întorc"

În România, primul lucru pe care vreau să-l fac este să-mi găsesc un loc de muncă. Nu cred că mă întorc. Am o casă, am frați acolo (în Gaza) dar sper să pot să încep o viață nouă", i-a mărturisit corespondentului Antena 3 CNN unul dintre românii care așteptau, miercuri după-amiaza, pe aeroportul din Cairo să fie adus în țară.

"A fost foarte periculos. Am evacuat locuința timp de o zi, apoi n-am știut unde să merg și m-am întors. Apoi m-am dus în Khan Younis (un oraș din sudul Fâșiei Gaza, n.r.), unde am stat două săptămâni la socri. Am plecat de acolo acum două zile", a povestit un alt bărbat.

El a spus că autoritățile române au ținut legătura cu el și a infirmat informațiile că membrii grupării Hamas ar fi încercat să-i oprească pe localnici să plece.

Refugiat din Fâșia Gaza: "Hamas nu i-a împiedicat pe oameni să plece din Gaza iar pe 7 octombrie nu știe nimeni ce s-a întâmplat"

Bărbatul a fost chestionat ce părere are despre atacul Hamas în Israel, dar a spus că nu discută politică.

"Ce părere aveți de ororile comise pe 7 octombrie? Dați vina pe Hamas?", a fost întrebarea corespondentului Antena 3 CNN.

"Nu intru în (discuție) politică. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat și din ce cauză. Nimeni. A fost așa, o surpriză", a răspuns el.

Autoritățile israeliene au documentat și prezentat presei internaționale numeroase dovezi care atestă atrocitățile comise de gruparea Hamas în sudul Israelului, în atacul masiv din 7 octombrie.

Potrivit oficialilor statului evreu, atacul s-a soldat cu uciderea a circa 1.400 de oameni.