Un terorist Hamas a îndreptat aruncătorul de grenade spre o mașină a forțelor de securitate israeliene, dar n-a mai apucat să tragă | Moartea a lovit din altă parte

Imaginile recuperate de pe o cameră de supraveghere par să surprindă o ambuscadă a teroriștilor Hamas în care victimele sunt membri ai serviciului israelian de securitate.

Clipul de 31 de secunde începe cu un bărbat înarmat cu un aruncător de grenade care se poziționează în mijlocul unei benzi de circulație pe care vine, din depărtare, o mașină albă de teren, cu un girofar vizibil pe capotă, în partea din față.

În cadru se mai văd alți trei bărbați înarmați cu arme automate, dintre care unul ia poziție de tragere la limita din stânga a imaginii, iar ceilalți doi rămân în picioare, în apropiere.

Citește și: Un tanc israelian trage în plin cu tunul, de la mică distanță, într-un autoturism pe drumul care traversează Gaza

Când mașina ajunge la mai puțin de 20 de metri de individul cu aruncătorul de grenade, are loc o explozie care smulge capota motorului mașinii.

Explozia pare produsă de impactul unui proiectil.

Într-adevăr, la o derulare cadru cu cadru, în dreapta imaginii se vede norul de fum consecutiv unui tir efectuat cu aruncător de grenadă de către cineva care nu apare în cadru.

Se observă, de asemenea, la o examinare atentă, lucirea metalică a proiectilului de mare viteză înainte de impact.

Cu siguranță, nu luptătorul cu RPG-ul aflat în mijlocul străzii este cel responsabil pentru lovitură.

De fapt, acesta nici nu și-a declanșat arma, pe care o abandonează temporar, cu tot cu grenada din vârf, în mijlocul drumului, după ce mașina lovită se oprește, în cele din urmă, iar resturi ale impactului sunt împrăștiate pe șosea.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu ocupantul sau ocupanții vehiculului.

Cei patru bărbați înarmați rămân la distanță de mașina lovită. Unul dintre ei recuperează de pe jos RPG-ul nefolosit.

