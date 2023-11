Wikileaks: Israelul a planificat strămutarea palestinienilor din Gaza în Egipt, în Peninsula Sinai, în timpul invaziei terestre

Potrivit Antena 3 CNN, una dintre variantele luate în calcul de statul evreu presupune relocarea populației din Gaza în Egipt, în Peninsula Sinai.

Wikileaks susține că, la o săptămână după atacul Hamas din 7 octombrie, Ministerul israelian al Informațiilor ar fi întocmit acest plan controversat în zece pagini și conținând trei variante pentru palestinienii din Gaza.

Presa internațională remarcă faptul că o astfel de planificare nu s-ar fi putut face fără știrea premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Trimiterea palestinienilor din Gaza în Sinai este doar una dintre variantele de lucru, marcată drept varianta C în document.

Documentul distribuit de Wikileaks a apărut pentru prima dată site-ul evreiesc Mekomit. Sursa primară susține, de altfel, că documentul este validat de Ministerului israelian al Informațiilor.

Conform planului, operațiunea militară anti-Hamas a Israelului a fost concepută să înceapă din nordul Fâșiei Gaza, urmând să se deplaseze spre sudul enclavei.

Desfășurarea ulterioară a evenimentelor arată că, într-adevăr, IDF a lansat intervenția terestră de vinerea trecută în nordul Gaza, după mai multe săptămâni de bombardamente aeriene intense și după avertismente repetate la adresa rezidenților, de a evacua zona luptelor și a merge spre sud.

Documentul mai arată că în Peninsula Sinai ar trebui înființate tabere de corturi, pentru cazarea palestinienilor strămutați.

A week after the Hamas attack, Israel's Ministry of Intelligence issued a secret ten-page document outlining the expulsion of the Palestinian population of Gaza to northern Sinai, in Egypt:



1. Instruct Palestinian civilians to vacate north Gaza ahead of land operations;

2.… pic.twitter.com/3yjnhMpMn6