Viitorul începe astăzi | Conferinţa RO 3.0 - Viziunea Viitorului, powered by Antena 3 CNN & Vodafone România

Unde te vezi în 2030? Unde îţi vezi afacerea în 2030? Cum crezi că va arăta România în 2030?

Sursa foto: Antena 3 CNN

Conferința Națională de lansare a proiectului RO 3.0 - Viziunea Viitorului, powered by Antena 3 CNN & Vodafone Romania, are loc astăzi, ora 09:30, ONE TOWER, Sala SCENARIO, Calea Floreasca nr. 165, Etaj 17, Bucuresti.

Conferinta este transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro si pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN și Jurnalul, iar tronsoane ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Vă invităm să faceți un SALT ÎN VIITOR, împreună vom deschide prima sesiune a seriei de dezbateri care vor defini România următorilor 7 ani.

Pe parcursul intregii zile vom avea alături de noi lideri de opinie, oameni din diverse medii profesionale și inovatori care doresc să schimbe fata României. Participanții ne vor spune cum arată compania/organizația pe care o reprezintă peste 7 ani, unde va fi domeniul lui și unde va fi România în 2030.

Bun venit in anul 2030!

Programul conferinţei RO 3.0 - Viziunea Viitorului

- 9:30-12:30 | Prima sesiune: "UN PROECT ȘI O PROIECȚIE".

- 14:00-17:30 | A doua sesiune: "PROIECTELE VIITORULUI".

Speakeri şi invitaţi la conferinţa RO 3.0 - Viziunea Viitorului

- Ion-Marcel Ciolacu, Prim-ministrul României;

- Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Romania;

- Sebastian Burduja, Ministrul Energiei;

- Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării;

- Dumitru Valer Hancaș, Director Comunicare şi Corporate Affairs Kaufland România;

- Florin Andronescu, Director Dezvoltare şi co-fondator SANADOR;

- Dragoş Bucurenci, Director External Affairs Philip Morris România;

- Cosmin Ghiţă, Director General S.N. Nuclearelectrica SA;

- Cristian Erbașu, Director General Constructii Erbașu;

- Mihnea Costoiu, Rector Universitatea Politehnica București;

- Prof. Univ. Dr. Corina Adriana Dumitrescu, Președinte Universiatea Creștină "Dimitrie Cantemir";

- Karoly Borbely, Președinte Hidroelectrica;

- Ion Sterian, Director General SNTGN Transgaz SA;

- Dr. Ing. Adrian Victor Vevera, Director General ICI București;

- Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi;

- Ciprian Zamfirescu, Head of Innovation and Business Development Vodafone România;

- Dr. Bogdan Marțian, Director Medical Spitalul Clinic SANADOR, medic primar Chirurgie Generală;

- Prof. Univ. Dr. Cosmin Alin Popescu, Rector Universitatea Ştiinţele Vieţii Regele Mihai I din Timișoara;

- Cristina Sindile, CEO BT Mic;

- Ciprian Iacob, Web3 @ ICI D|Services;

- Prof. Dr. Ing. Bogdan Ionescu, AI Multimedia Lab, UNST Politehnica Bucuresti.