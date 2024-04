Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, despre parcurile industriale de specializare inteligentă: ”Este o noutate și o găsim doar în regiunea de N-V”

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, a vorbit în cadrul Conferinței ”Parcuri industriale, noua poartă maramureșeană pentru investiții și dezvoltare”, despre implementarea și dezvoltarea de parcuri industriale de specializare inteligentă.

În cadrul Conferinţei România Inteligentă "Parcuri industriale, noua poartă maramureşeană pentru investiţii şi dezvoltare", care a avut loc astăzi, 12 aprilie 2024, la Sala Millenium M1, Baia Mare, președintele Consiliului Județean Maramureș a vorbit despre implementarea unui proiect inedit în regiunea N-V a României, și anume parcuri industriale de specializare inteligentă.

Ionel Bogadan susține că inițiativa a început în anul 2020, cu sprijinul ministrului Finanțelor, Marcel Boloș.

”Această inițiativă a dezvoltării de parcuri industriale de specializare inteligentă a pornit în 2020, o inițiativă la nivelul ADR N-V, împreună cu domnul ministru Ioan Marcel Boloș, cu care am dezvoltat aceste parcuri de specializare inteligentă.

Sunt doar trei ani și jumătate de când am început să lucrăm pe acest subiect, trei ani și jumătate în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au ars foarte multe etape.

Și eu sunt de acord, ca și dumneavoastră, și ca toți maramureșenii, că multe din zonele Maramureșului sau din zonele României, până la urmă, ar fi trebuit populate cu astfel de parcuri industriale.

Însă, s-a întâmplat și se întâmplă acum, pentru că, în 2020, am pus bazele unui program de finanțare împreună cu domnul ministru Ioan Marcel Boloș, prin ADR N-V, care permite dezvoltarea de parcuri industriale prin fonduri europene și care are două componente esențiale.

Primul: infrastructura din fiecare parc, canalizare, apă, drumuri, comunicații, curent electric, gaz și etc.

A doua componentă extrem de importantă, care este o noutate și o găsim doar în regiunea de N-V, este grantul pentru fiecare investitor.

”Fiecare investitor va avea posibilitatea să ia între 200.000 de euro și 2,5 milioane de euro”

Adică, fiecare investitor va avea posibilitatea să ia între 200.000 de euro și 2,5 milioane de euro, bani nerambursabili, dacă vine și își loghează business-ul în parcul nostru industrial. Asta este o noutate la care s-a muncit foarte mult la nivelul ADR N-V, la nivel guvernamental.

În 2023, linia de finanțare a fost publicată, în sfârșit, și am putut să depunem cererile de finanțare.

Noi, în paralel, am pregătit terenurile, parcurile, parteneriatele cu asministrațiile publice local,e pentru a avea terenuri pe care să dezvoltăm aceste parcuri de specializare inteligentă, am pregătit studiile de fezabilitate pentru infrastructură, am început discuțiile cu mediul de afaceri, s-au făcut foarte multe lucruri în această perioadă și pentru mine este o satisfacție foarte mare că astăzi am semnat primul contract de finanțare, dar ce este foarte important este că avem șapte astfel de parcuri industriale care vor fi împrăștiate, în județul Maramureș, în mai multe zone”, a declarat Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș.