Actriță din România, mutilată după ce liftul i-a căzut în cap. Cum și-a revenit

O cunoscută actriţă de la noi a fost mutilată într-un accident! I-a căzut liftul în cap! Dana Voicu a povestit, în exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentele cumplite în care se zbătea între viaţă şi moarte.

"Eram cu un coleg de al meu, cu Pui Serban, care nu şi-a dat seama. El era mai încolo, pe un culoar... s-a intors şi nu m-a mai văzut, si-a dat seama şi a început să strige: ajutor, ajutor! Toată lumea credea că noi repetam. M-a luat în brate, am ieşit până la urmă, au scos oamenii din săli, au reuşit să ridice liftul. În lift erau şi nişte persoane... Maria Buză zicea că nu ştia ce să facem. Erau două fete, trei în lift. Şi când ne-am dat seama ce se întampla mă urcam cu picioarele pe pereţii liftului să fie greutatea mai usoară, că nu se putea, oricum. Dar s-au rupt aici oasele, buzele, dinţii, nasul... mă rog. Mi-a prins capul... uite aşa! A strivit, practic", a povestit Dana Voicu, potrivit spynews.ro.

"Eram tânără. Aveam 26 de ani şi am stat în spital o lună, dar oricum, tot ce a făcut el pentru mine a fost atât de bine, încât n-am avut infecţii, m-am recuperat bine... am fost şi foarte cuminte. Singurul meu gând era să treacă şi ziua de azi şi să nu mă mai doară. Am devenit brusc foarte multumită cu infăţişarea mea. Înainte de accident eram nemultumită si, crede-ma... eram foarte slabă. (...) A fost în ultima zi din februarie accidentul şi tin minte că doctorul la terapie intensivă mi-a adus mărţişor şi colegii mei... o lună am stat în spital şi după care m-am recuperat. Şi ce crezi? La sfârşitul lunii mai, cu aproape 30 de kilograme mai puţine, că eu n-am putut să mănânc. Mâncam numai supe, trebuia să mă refac", a mai spus Dana Voicu.