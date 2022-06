Ce avere a strâns Adrian Minune. Artistul și-a anunțat retragerea din muzică

”În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva. Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea”, a explicat Adrian Minune, pentru Antena Stars.

Cântărețul de manele își dorește să petreacă mai mult timp cu familia, cu copiii și nepoata lui, așadar din 2024 nu va mai participa la evenimente private, la nunți sau la botezuri.

Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică

Adrian Minune a fost ani la rând preferatul publicului cu melodiile sale, iar tarifele sale au fost în consecință. Așa a reușit să strângă o avere fabuloasă care include, printre altele, 15 vile, 13 mașini, dar și multe alte terenuri sau obiecte valoroase, de lux, cum ar fi ceasuri scumpe.

Recent s-a speculat că Adi Minune se află pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România. Totodată s-a mai scris că onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații ajunge să strângă chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

Cea mai mare sumă strânsă la un singur eveniment a fost nici mai mult, nici mai puțin de 60.000 de dolari. Adi Minune a mărturisit că totul s-a petrecut în 2002. În anul 2008, averea lui era estimată la 100 de milioane de euro.

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.

Anul trecut, când a împlint 47 de ani, celebrul artist a marcat momentul cu o petrecere de zile mari, iar invitații au fost, așa cum era de așteptat, extrem de darnici. De la petrecere nu a lipsit fiica sa cea mare, Karmen, care a venit cu soțul și fetița ei. Unul dintre cele mai importante daruri a venit chiar din partea soției sale, Cati Simionescu, care a achiziționat pentru acesta un cadou care a costat 14.000 de lei.

Astfel, partenera de viață a artistului i-a dăruit acestuia o brățară de lux din aur alb, de 18K cu diamante de 0.97ct. Cati Simionescu a mers singură să-i achiziționeze cadoul soțului său, iar vânzătoarea magazinului a dezvăluit sursei citate că a fost uimită când a văzut că partenera lui Adrian Minune a plătit cash darul de 14.000 de lei.