Adriana Bahmuțeanu, agresată de un bărbat în farmacie: Ținta lor sunt persoanele publice | VIDEO

”Din păcate aceasta este situația în România (…) Sunt pericol public (…) Îmi pare extrem de rău pentru ce I s-a întâmplat Mirelei Vaida, dar gândiți-vă că ținta lor, ei se uită la televizor și își pun tagetul pe câte o vedetă TV sau pe câte un artist.

Ținta lor sunt persoanele publice. Noi, persoanele publice, cum ne putem apăra?! (…) Și pe mine m-a atacat un nebun într-o farmacie, acum câțiva ani. Nu s-a întâmplat absolut nimic! A reușit să fugă, l-au imoblizat doi pensionari. Dacă mă omora sau îmi scotea un ochi plătea cineva?!”, a povestit Adriana Bahmuțeanu la Antena 3.

Mirela Vaida a fost atacată vineri, în direct, chiar în timpul emisiunii Acces Direct de la Antena 1. O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii a aruncat cu un obiect contondent în Mirela Vaida.

”Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a declarat Mirela Videa, după incidentul cumplit.

