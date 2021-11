Alexandru Arșinel va fi operat din nou, pe cord deschis. "Mă simt ca ciugulit din diferite părți de un bisturiu"

Alexandru Arșinel a spus că este posibil ca în această săptămână să sufere o nouă intervenție la nivelul inimii. Săptămâna trecută actorului i-a fost montat un stent pentru reglarea respirației.

"Probabil săptămâna aceasta voi fi operat. Am fost operat săptămâna trecută cu un stent pentru reglarea respirației și urmează acum inima", a declarat Alexandru Arșinel pentru Antena Stars.

"Mă simt ca ciugulit din diferite părți de un bisturiu. Nu mă simt în stare de normalitate. Doctorii sunt alături de mine. E o echipă excepțională de doctori, este una poate cea mai bună din țară. e aceea se și așteaptă asa de mult rezolvarea unui caz. Ieri trebuia să mă opereze, dar s-a schimbat operația în ultimul moment, în loc de intervenția pe inimă, a fost o intervenție în care mi s-a implantat un stent pentru creșterea activității respirației.

Adică, respirația să nu fie de 40-50, să fie de 70 ca să nu se oprească pulsul. Nu mai sunt internat în spital, sunt acasă", a mai spus actorul.

A ajuns la urgențe și cu două luni de zile în urmă

Și la începutul lunii septembrie Alexandru Arșinel a ajuns de urgență la spital, acuzând o stare de slăbiciune mare. Marele actor trecuse recent prin infecția cu SARS CoV-2 și se pare că organismul său nu apucase să se recupereze după boală.

"Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție.

Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult”, declara, la acel moment, Alexandru Arșinel.

