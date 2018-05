Anda Călugăreanu a murit pe canapea, în braţele soţului ei. Boala care i-a curmat viața

Anda Călugăreanu a fost o artistă iubită de o țară întreagă, iar dispariția ei fulgerătoare, la doar 45 de ani, a lăsat un gol imens în sufletele celor care au iubit-o.

Problemele de sănătate ale Andei Călugăreanu au debutat imediat după ce aceasta s-a întors dintr-un turneu organizat în Israel. Soțul acesteia, Alexandru Medeleanu, a povestit că artista nu se simțea foarte bine, iar după ce medicii au examinat-o, aceștia au decis că este vorba despre o simplă răceală. Deși urma întocmai tratamentul prescris de medici, starea de sănătate a Andei Călugăreanu se înrăutățea. După investigații amănunțite, medicii au descoperit că problemele ei de sănătate nu erau cauzate de o răceală banală, ci de o boală mult mai gravă, cancer la plămâni.

„Nu mi-am luat la revedere. N-am putut. Am stat cu ea până în ultima clipă. Ultima dorinţă a ei a fost să fac în aşa fel încât lumea să n-o uite. Mi-a mai zis în ce s-o îmbrac și să am grijă de Ioana. A murit pe canapea, în braţele mele”, a mărturisit Alexandru Medeleanu, într-un interviu pentru jurnalul.