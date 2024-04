Aceasta este cabana în care Mihaela Bilic vrea să se mute până la Paște: "Nu am gaze, curent, apă. Îmi place mult"

Mihaela Bilic își construiește o cabană pe Valea Prahovei. Deși nu are utilități, aceasta vrea să se mute acolo până la Paște.

Sursa foto: Facebook | Mihaela Bilic

Mihaela Bilic, cunoscutul medic nutriționist, surprinde publicul cu un proiect personal. Își construiește o cabană pe Valea Prahovei. În timp ce este activă pe rețelele de socializare, oferind sfaturi despre nutriție și îndrumări pentru un stil de viață sănătos, Mihaela Bilic își împărtășește acum și pasiunea pentru natură și tradiție.

Cabana, construită integral din lemn, prinde contur pe un teren pe care medicul îl deține în această zonă pitorească. Cu o arhitectură simplă, dar plină de semnificație personală, cabana include elemente precum ușa și ferestrele preluate din casa bunicilor săi, aducând un aer nostalgic și autentic locuinței.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea mai multe imagini cu cabana Mihaelei Bilic.

Cu toate că va fi lipsită de utilități moderne, cum ar fi curentul, apa sau gazele, Mihaela Bilic subliniază că acest proiect îi aduce bucurie și împlinire.

"Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?!

Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș, și o pisică. E prea frumos”, a declarat Mihaela Bilic într-o postare pe pagina sa de Facebook, însoțită de imagini cu cabana aflată în plin proces de construcție. Aceasta a spus că vrea să se mute în noua cabană până de Paște.