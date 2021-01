Dan Negru: ”Când mi-am anunțat șefii că plec, toți m-au felicitat! E scandal în TVR zilele astea.. și ăsta e doar începutul!”

”E scandal in TVR zilele astea... Și ăsta pare sa fie doar începutul! Totuși, respectul pentru oameni e marea încercare a TVR. Dintotdeauna!

Pe Cristian Țopescu l-au dat afară și azi, după moarte, ii ridică statui.

Iosif Sava, o legendă TVR, a fost dat afară de pe o zi pe alta. Azi are o statuie in centrul Bucureștiului. Stere Gulea a fost directorul care l-a concediat, pe ranchiună personală, se zvonea atunci pe coridoare. L-a tras cineva la răspundere?

Sava a plecat la PROTv și TVR a pierdut o legendă și un profesionist. N-a răspuns nimeni !

Brenciu, Divertis, Vlad Enachescu și alții, cu sutele, au avut porți deschise când au plecat.

”Cănd am plecat din TVR și mi-am anunțat șefii ca o fac, toți m-au felicitat”

Eu, prea mic in comparație cu cei amintiți, cănd am plecat din TVR și mi-am anunțat șefii ca o fac, toți m-au felicitat că plec la o tv comercială in loc să incerce să mă oprească. N-a încercat NIMENI măcar să negocieze cu mine deși plecarea mea din TVR era pe prima pagină a ziarelor.

De 21 de ani, de când am plecat, am distrus TVR in mod constat in audiențe. Chiar anul ăsta, Revelionul TVR, sămânța scandalului, a fost pe locul 5, la distanță uriașă de Revelionul meu de la Antena1, acolo unde am plecat acu' 21 de ani. Oamenii sunt marea încercare a TVR-ului”, scrie Dan Negru pe Facebook.