Elena Merișoreanu, răspuns tăios pentru Maria Dragomiroiu: Nu mai trebuie să ne cunoaștem | VIDEO

În urma întâmplării, Maria Dragomirou a pornit un val de critici la adresa Elenei Merișoreanu, care a ținut să îi dea o replică. Elena Merișoreanu a explicat pentru ShowBlitz ce s-a întâmplat în emisiune:

”Televiziunea respectivă m-a întrebat pe ce criterii se dau pensiile și am spus pentru anii de muncă pe care i-ai depus și cât ai plătit, acum la bătrânețe îți revin acești bani (...) Cine nu a fost angajat normal că are o pensie mai mică, deși soțul ei astăzi mi-a spus că are 40 de ani de muncă pe cartea de muncă”, a povestit ea.

Interpreta de muzică populară susține că Maria Dragomiroiu nu i-a făcut niciun reproș pe seama acestui subiect și că s-au mai întâlnit de la acel moment, colega sa de breaslă având ocazii să îi spună ce o deranjează:

”Noi ne-am întâlnit de foarte multe ori, nu o dată, de mai multe ori. Niciodată nu mi-a arătat niciun fel de antipatie, nu mi-a spus nimic, dar a vrut să se etaleze la televiziune făcându-mă mincinoasă și parșivă”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Antena 3.

”Când a avut nevoie chiar am ajutat-o! Ne-am întâlnit la atâtea evenimente private (...) Nu mai trebuie să ne cunoaștem nu mai trebuie să ne întâlnim că acolo unde vor fi ei, nu vom mai fi noi”, a mai adăugat ea.

Elena Merișoreanu, mesaj pentru Maria Dragomiroiu

În ciuda altercației pornite săptămâna aceasta, Elena Merișoreanu are un mesaj pentru Maria Dragomiroiu:

”Îți respect familia, după cum știi. Știi cum e, ierți, dar nu uiți. Eu te-am iertat, pentru că Dumnezeu ne iartă și suntem în Postul Mare, dar faptul că tu m-ai făcut pe mine așa cum m-ai categorisit tu îmi pare foarte rău”, a precizat interpreta de muzică populară.

Contactată de echipa ShowBlitz, Maria Dragomiroiu a refuzat să comenteze.

Maria Dragomiroiu, critici la adresa Elenei Merișoreanu

Interpreta de muzică populară susţine că o respectă din punct de vedere profesional pe Elena Merişoreanu, dar spune că îşi judecă colegii, iar acest gest nu i se pare unul justificat.

Maria Dragomiroiu a fost invitată în emisiunea "La Măruţă", unde a participat şi la rubrica "Mănânci tot sau îţi ia gura foc", în care trebuia să guste sosuri iuţi sau să dezvlăuie întrebarea la care a răspuns sincer.

Cântăreaţa a fost întrebată ce interpretă de muzică populară o invidiază. Maria Dragomiroiu a mărturisit că este vorba de Elena Merişoreanu şi a decis să îşi explice afirmaţia.

Artista a mai mărturisit şi că în urmă cu câţiva ani, Elena Merişoreanu ar fi mers într-o emisiune TV, în care a discutat despre pensia ei.

"O să spun asta: Elena Merișoreanu. Este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, ca să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei", a povestit Maria Dragomiroiu.

