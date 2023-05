Antena 3 CNN › Show › Eurovision 2023. România nu s-a calificat în finală | Ultimele 10 finaliste Eurovision 2023. România nu s-a calificat în finală | Ultimele 10 finaliste

Eurovision 2023. România nu s-a calificat în finală | Ultimele 10 finaliste

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul țării noastre, a interpretat piesa "D.G.T. (Off and on)", însă nu a reușit să treacă de cea de-a doua semifinală a concursului muzical.

Sursa foto: Theodor Andrei | Instagram