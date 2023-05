Sam Smith nu mai cântă în România, la vară! Concertul artistului britanic, din București, a fost anulat

Concertul pe care artistul britanic Sam Smith urma să îl susțină, în cadrul festivalului Summer in the city, la București, în iunie, a fost anulat.

Sursa foto: Facebook/ Sam Smith

Organizatorii festivalului Summer in the City i-a anunțat, miercuri, pe cei care au achiziționat bilete, că artistul Sam Smith nu va mai ajunge la București în luna iunie, în a doya zi de festival.

"Echipa artistului britanic Sam Smith i-a anunțat pe organizatorii Summer in The City că nu își va onora invitația de a urca pe scena festivalului și să susțină concertul, ce urma să aibă loc în Piață Constituției pe data de 4 iunie.

Artistul și-a anulat recent câteva spectacole din turneul sau european Gloria, intrucat este imposibil să le susțină din punct de vedere logistic și tehnic.

Citește și: Un nou festival în București: Robbie Williams, LP și Calum Scott, printre artiștii anunțați

Festivalul Summer in The City va merge mai departe cu un excepțional concert Robbie Williams care va susține un show complet cu o producție unică, ce face parte din cadrul turneului internațional de promovare al albumului XXV. Alături de el vor urca pe scenă LP, Calum Scott, Abby Roberts, The Editors, dar și artiști români, precum Nicole Cherry și mulți alții ce vor fi anunțați pe parcursul următoarelor săptămâni de dinaintea festivalului urban.

Fanii care doresc returnarea biletelelor din a doua zi a festivalului o pot face automat pe iabilet.ro/sic

Organizatorii le mulțumesc fanilor pentru înțelegere și vor anunța în curând următorii mari artiști ce vor urca pe scena Summer in the City.", se arată în mesajul primit de fani pe email.