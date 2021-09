Loredana Groza a dezvăluit motivul pentru care a chemat ambulanța cu două zile în urmă

”Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum!

Be safe!

All my love to y’all!”, scrie artista pe Facebook.

Zilele trecute, Loredana și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe rețelele sociale o fotografie cu ea, pe targă, în ambulanță.

Artista nu a prezentat, însă, la acea oră, motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x (n.r. Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru toată grija. Toată dragostea şi recunoștința mea", scria Loredana Groza în postările de pe Facebook şi Instagram.

