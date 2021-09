Povestea neștiută din spatele șlagărului „Bună seara, iubite", cântat de Loredana Groza și Ion Caramitru

Prima întâlnire între Loredana Groza și Ion Caramitru a fost în timpul unui spectacol, la Constanța.

„Am avut un șoc când l-am întâlnit la Sala Sporturilor. Nu știam că voi avea această surpriză, dar în momentul în care a început cântecul, dumnealui a apărut din culise recitând și a avut un moment, toți cei care au fost prezenți acolo și-l amintesc și acum. A fost un moment electrizant, a fost divin, am început să plâng, să mă frec la ochi pentru că nu-mi venea să cred că îl văd pentru prima oară. Vocea lui este inconfundabilă și care îți trezește toate stările bucurie, tristețe, nostalgie, orice emoție reușea să transmită prin vocea, energia lui. Cred ca în momentul ala, a fost un moment în care m-a descoperit și l-am cunoscut și eu cu adevărat pentru că după aia am început să facem turnee împreună”, a povestit artista.

Loredana Groza și-a adus aminte că a plâns după ce a auzit înregistrarea cântecului „Bună seara, iubite". Atunci, ea a înțeles că interpretarea îi va schimba viața.

„În noaptea în care am înregistrat, atunci a fost o noapte extrem de lungă, sute de duble, eram epuizată, nu avem niciun fel de studii de canto... Încercarea mea și dorința de a ma depăși, când am auzit mixajul și când am văzut cum a reușit să îmbine vocea mea cu a lui Ion Caramitru, Adrian Enescu, recunosc că am început să plâng m-am simțit speriată într-un mod pozitiv. Simțeam că va veni un tsunami după acest cântec și parcă îmi era teamă să-l cânt pentru că știam că îmi va schimba viața acest cântec și asta s-a întâmplat”, a povestit cântăreața.

Loredana Groza a dezvăluit și sfaturile prețioase primite de la marele actor.

„Să nu pun filtre atunci când sunt pe scenă și să transmit emoția, să fiu eu. Mi-a spus: ai puterea să treci rampa și să nu-ți fie niciodată teamă să o folosești și să ai încredere în tine”, a spus Loredana Groza.

„Sunt încă șocată de veste (vestea decesului n.r.)”, a precizat artista.

A murit Ion Caramitru. Actorul cunoscut pentru numeroasele filme în care a jucat, s-a stins din viaţă, duminică, la vârsta de 79 de ani.

Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia să se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR).

Din cauza problemelor medicale, actorul a lipsit de la eveniment.

Ion Caramitru a fost actor de teatru și film, regizor și politician român. Din anul 1990 a fost președinte al UNITER din 1990, iar din 2005 a ocupat funcția de director al Teatrului Național din București.

A fost ministru al Culturii între 1996 și 2000, în cabinetul condus de Victor Ciorbea, notează Mediafax.

Potrivit unor surse, actorul Ion Caramitru era internat în spitalul Elias din București, același unde, tot duminică, a murit şi legendarul sportiv român Ivan Patzaichin.

Ion Caramitru s-a născut într-o familie de aromâni din București. Despre tatăl său, actorul spune că a stat aproape nouă ani, în trei etape, în închisoarea comunistă, sub acuzația de mic burghez, ascunzător de valori, după naționalizare.

Ion Caramitru a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale clasa profesor Beate Fredanov, în 1964, debutând cu un an mai devreme la Teatrul Bulandra - cu rolul principal în Hamlet de William Shakespeare.

Și-a continuat angajamentul la teatrul Bulandra un timp, jucând și în spectacole la Teatrul Național București și în diverse alte teatre, potrivit Wikipedia.

Ion Caramitru a jucat în peste 40 de filme de lung metraj, făcându-și debutul cu rolul secundar în Pădurea spânzuraților în regia lui Ciulei (1964). Printre cele mai cunoscute roluri sunt Vive în Diminețile unui băiat cuminte (1966), Gheorghidiu în Între oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian în Luchian (1981) și Socrate în seria Liceenii (1985-1987). Pentru rolul din Luchian, regizat de Nicolae Mărgineanu, i-a fost decernat Premiul Special al Juriului în cadrul Festivalului Național al Filmului din 1984. Mai târziu, Caramitru a jucat roluri minore în filme străine: el a fost anarhist în 1991 în Kafka, Tatevski în Citizen X (1995), Zozimov în Mission: Impossible (1996), contele Fontana în Amen. (2002) și un imigrant bulgar în Irlanda în Adam & Paul (2004).

Pentru munca sa în stabilirea legăturilor culturale britanico-române, Caramitru a fost numit ofițer al Ordinului Imperiului Britanic. În 1997, ministerul culturii franceze i-a acordat titlul de Chevalier des Arts et des Lettres.

În mai 2005, el a câștigat concursul pentru funcția de director al Teatrului Național București, înlocuindu-l pe Dinu Săraru. Ca semn al aprecierii pentru întreaga sa activitate, în 2012 a primit o stea pe Aleea Celebrităților – Walk of Fame, din Piața Timpului din Bucuresti.

