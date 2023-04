Metoda Savetei Bogdan de vopsire a ouălor de Paște: "Biata mamă strângea de la an la an"

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan dezvăluie cum vopsește ouăle de Paște cu metode naturale la îndemâna oricui.

Interpreta folosește foi de ceapă, sfeclă și lobodă roșie. Pune ouăle într-un ciorap împreună cu frunze și flori pentru a fi mai frumoase.

Ea spune că le vopsește din joia dinaintea Paștelui și folosește diverse ingrediente pentru a obține culori frumoase și naturale.

"Eu fiind ardeleancă, la mine se vopsesc vinerea ouăle, dar aici se fac de joia. Dacă am coji de la ceapă, le fac așa. Biata mamă strângea foile de ceapă roșie de la an la an, ca să vopsim ouăle cu ele. De obicei le vopsesc și cu coji de ceapă și cu sfeclă roșie și cu lobodă roșie", a spus Saveta Bogdan.

Pe lângă asta, Saveta Bogdan povestește despre preparatele pe care le pregătește pentru masa de Paște, printre care se numără ouăle, cozonacii, drobul și borșul de miel.

"Și eu primesc Paștele ca toată lumea, cu Lumină, cu cozonaci, cu ouă vopsite, ciorbă, borș de miel, friptură. Sunt preparate specifice acestei sărbători pe care trebuie să le pregătim. Mie îmi vin și finii, am foarte mulți fini care o să vină la mine și o să ciocnim. Trebuie să facem de toate", a mai adăugat artista.

Deși fiica sa a rugat-o să meargă în America pentru a le pregăti împreună, Saveta Bogdan a explicat că are multe emisiuni și spectacole în această perioadă, așa că nu a putut să meargă.

"Mi-aș fi dorit să ajung la fata mea, dar i-am spus că nu am cum pentru că eu mai am emisiuni la care să merg, am avut și spectacol de binefacere pentru Turcia și am destule pe cap în această perioadă", a spus Saveta Bogdan.