Paul Sorvino a murit. Starul din "Goodfellas" a încetat din viață la vârsta de 83 de ani

Paul Sorvino a murit din cauze naturale, având-o alături pe soția sa Dee Dee.

Sorvino era cunoscut mai ales pentru rolul său (Paul Cicero) din filmul polițist regizat de Martin Scorsese - Goodfellas.

"Inimile noastre sunt frânte, nu va mai exista niciodată un alt Paul Sorvino, el a fost dragostea vieții mele și unul dintre cei mai mari interpreți care au onorat vreodată ecranul și scena", se arată într-o declarație publicată de Roger Neal, publicistul lui Sorvino, în numele soției sale.

Breaking news: Paul Sorvino, the cop and crook of stage and screen best known for his roles in projects such as “Goodfellas” and “Law & Order,” died Monday at age 83. https://t.co/igapMQALsG pic.twitter.com/x2lVKHx0ge