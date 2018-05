Andreea Bălan e cineva. Andreea Bălan e vedetă. Andreea Bălan are tot ce vrea. Andreea Bălan are bani. Andreea Bălan are tot. Oare? Şi chiar dacă e aşa, de ce ea şi nu altcineva? De ce ea are atâta "noroc" şi alţii nu au? De ce are familia perfectă şi alţii nu o au? Pentru că nimic nu este aşa cum pare! Şi nimic în viaţa asta nu vine fără un preţ.

Citeşte continuarea pe www.spynews.ro