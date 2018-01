Întrebat câte partenere sexuale a avut înainte de a se însura cu Eliza, Cornel a recunoscut că a fost vorba de câteva zeci.

„Am înșelat, am fost înșelat. În general am părăsit. Am fost părăsit o singură dată. Am avut și dezamăgiri. Câte piese de dragoste, atâtea dezamăgiri”, a dezvăluit solistul trupei Vunk.