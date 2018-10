DIETA. Iuliana Marciuc și regimul-minune pe care-l urmează

DIETA. Iuliana Marciuc crede că a descoperit “dieta-minune” cu efect garantat. Și s-a apucat de ea.



DIETA. „Am văzut o schimbare radicală, 15 kilograme în minus, la mama unei fetițe din clasa lui David. Am zis: uau!, ce s-a întâmplat? Se vedea clar o schimbare de atitudine, nu acea slăbire pe care ți-o dă boala, ci o schimbare de atitudine. Abia am început. Au trecut două săptămâni, deci am scăpat deja de două kilograme. Dar mai important decât atât este starea fizică și psihică și faptul că după trei antrenamente pe săptămână, te simți cu totul altfel. Ai grijă și ce mănânci, te îndrumă și câțiva instructori, sunt și specialiști în nutriție. Mergem și la teatru împreună. Îți schimbi modul de viață în șase săptămâni”, a declarat ea pentru Libertatea.

DIETA. Care-i secretul acestei diete: cele trei mese zilnice sunt identice! „Antrenamentele de sală combină tot felul de exerciții cu muzica, într-un ritm alert și o atmosferă de club. Mănânc trei mese pe zi, cu farfurii identice, o proteină cât palma mea, legume și grăsimi cât pumnul meu, iar în zilele de antrenament pot adăuga carbohidrați, adică orez, paste, pâine, cartofi, cât căușul palmei mele. Doi litri de apă pe zi, fără cafea, oricum nu beam, fără alcool, din care oricum beam doar câte un pahar la cină, un rose; l-am eliminat. Și fără lactate. În a doua săptămână am introdus puțin lapte, brânză”, a explicat vedeta TV.